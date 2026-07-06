पावसाने पश्चिम रेल्वेची दाणादाण, विरार- नालासोपारा ट्रॅक पाण्याखाली; लोकल वसईपर्यंतच, एक्सप्रेसचेही वेळापत्रक कोलमडले

मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पुढील दोन दिवस या जिल्ह्यांना रेड अलर्ट दिला आहे. शनिवारपासून सुरू असलेल्या पावसानं हाहाकार उडाला असून मुंबईत लोकल वाहतुकीचा खोळंबा झाला आहे. लोकलच्या तिन्ही मार्गांवरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. पश्चिम रेल्वेची वाहतूक वसईपर्यंतच सुरू आहे. विरारमध्ये ट्रॅकवर पाणी आल्यानं पुढील वाहतूक ठप्प झाली आहे. Heavy Rain Delays Western Railway, Express Trains.रेल्वेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, वसई रोड आणि विरार स्थानकांदरम्यान झालेल्या पाणी साचल्यामुळे पश्चिम रेल्वेची उपनगरीय रेल्वे सेवा सध्या अंदाजे १५–२० मिनिटे उशिराने धावत आहे. प्रवाशांनी काळजी घ्यावी असं आवाहनही रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आलंय..Mumbai Pune Rain Alert : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा कहर; मुंबई,पुणे परिसरात पुढील २ दिवस रेड अलर्ट, नागरिकांना प्रशासनाचे आवाहन.नालासोपाऱ्यात पाणीच पाणीनालासोपाऱ्यात संततधार पावसाने रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी पाणी साचलं आहे. नांगिदास पाडा - विजय नगर (विरार रोडवर दीड ते दोन फूट पाण्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झालीय. वसई विरार महापालिका कार्पोरेशन रुग्णालयाचा रस्ताही पाणी साचल्यानं बंद झाला आहे..रेल्वे गाड्यांचे वेळापत्रक बदललंबांद्रा टर्मिनसहून सुटणाऱ्या आझमगड आणि जयपूर या गाड्यांचं वेळापत्रक कोलमडलं आहे. सकाळी पावणे अकरा वाजता सुटणारी आझमगड गाडी दुपारी पावणे दोन वाजता सुटणार आहे. तर जयपूर रेल्वे दुपारी पावणे तीन ऐवजी सायंकाळी पाच वाजता सुटणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.