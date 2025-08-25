मुंबईसह उपनगरात मुसळधार, अनेक भागात साचलं पाणी; लोकलसेवा विस्कळीत, पावसाचा जोर वाढणार

गेल्या चार दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावासनं आज मुंबईत पुन्हा जोर धरला आहे. मुंबईसह उपनगरात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचलंय. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुसळधार पावसामुळे लोकलसेवेवरसुद्धा परिणाम झाला आहे. ऐन गणेशोत्सवातच मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवलीय. मुंबईसह राज्यात २९ ऑगस्टपर्यंत पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केलाय..पहाटेपासूनच मुंबईत मुसळधार पाऊस पडत आहे. यामुळे काही भागात पाणी साचल्यानं वाहतूक मंदावली आहे. लोकलसेवाही कोलमडली असून मध्य रेल्वेवर गाड्या ५ ते १० मिनिटं उशिराने धावत आहेत. हार्बर आणि पश्चिम रेल्वेच्या गाड्याही उशिरा धावत असल्याची माहिती समोर आलीय..Monsoon Update: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत मंगळवारपासून २९ ऑगस्टपर्यंत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस, काय आहे हवामान खात्याचा अंदाज.मुंबईसह उपनगरात येत्या दोन दिवसात जोरदार पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने २६ ते २७ ऑगस्ट या कालावधीत मुंबईसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. ऐन गणेशोत्सवातच पावसाचं संकट शहरावर असणार आहे. .पश्चिम उपनगरातील अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगाव, मालाड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर, विलेपार्ले, सांताक्रुझ, वांद्रे या परिसरात सकाळपासून पावसाने जोर धरलाय. जर आणखी काही तास पाऊस असाच सुरू राहिल्यास सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पूर्व उपनगरालाही पावसानं झोडपलंय. दुसरीकडे नवी मुंबईत सकाळपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. नेरूळ, खारघर परिसरात पावसाच्या जोरदार सरी कोसळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.