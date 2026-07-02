Mumbai Rain Update: पहाटेपासूनच मुंबईत पुन्हा जोरदार पावसाला सुरुवात; रस्त्यांना तलावाचे स्वरूप, पाच दुर्घटनांनी वाढवली चिंता!

मुंबई : सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले. शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने त्यांना अक्षरशः तलावाचे स्वरूप आले. यामुळे सायन-पनवेल, मुंबई-नाशिक तसेच पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. रेल्वे आणि विमान वाहतुकीवरही पावसाचा परिणाम झाला. मात्र या पावसामुळे मुंबईवरील पाणीटंचाईचे संकट दूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..पावसाची नोंद आणि जलमय झालेले परिसरसायंकाळी ५ वाजेपर्यंत शहरात ४९ मिमी, पूर्व उपनगरात ९९ मिमी आणि पश्चिम उपनगरात ९० मिमी पावसाची नोंद झाली. अंधेरी, सांताक्रूझ, खार, वांद्रे, कुर्ला, विक्रोळी, पवई, घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड, चेंबूर, मानखुर्द, साकीनाका, विद्याविहार, दादर, परळ आणि सायन या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. परिणामी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या, तर काही मार्गांवरील बससेवाही वळवण्यात आली..अतिमुसळधार पावसाचा इशारा, यंत्रणा सतर्कपावसाचा वाढता जोर लक्षात घेऊन हवामान विभागाने दुपारच्या सुमारास पुढील दोन तास अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला होता. त्याचवेळी समुद्राला भरती असल्याने आपत्कालीन यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले. मुंबई महापालिकेनेही आवश्यक ती यंत्रणा सज्ज ठेवली होती. हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे आणि रायगडमध्ये मुसळधार, तर पालघरमध्ये अतिमुसळधार पावसाचा इशारा कायम ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालघर आणि रायगड जिल्ह्यात २ जुलै रोजी शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून, पनवेलमध्येही सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत.कुर्ल्यात दरड कोसळलीकुर्ल्यातील एस. जी. बर्वे मार्गावरील बुद्ध कॉलनीसमोर अंबर बिल्डिंगच्या मागील डोंगर उतारावरून मंगळवारी रात्री दगड आणि माती कोसळण्याची घटना घडली. एल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केली असून, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..पाच दुर्घटनांनी वाढवली चिंतामुसळधार पावसादरम्यान मुंबई आणि परिसरात पाच वेगवेगळ्या दुर्घटना घडल्या. वाळकेश्वर येथे बाल्कनी कोसळून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. कामोठ्यात घराचे छत कोसळल्याने एकाचा मृत्यू, तर एकजण जखमी झाला. नेरूळमध्ये पाण्यात उतरलेल्या विद्युत प्रवाहामुळे दोन विद्यार्थिनींना विजेचा धक्का बसला. ठाण्यात खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात बुडून एका मुलाचा मृत्यू झाला. वसईमध्ये दोन गाड्या नाल्याच्या पाण्यात वाहून गेल्या..आजही मुसळधार पावसाची शक्यतापहाटेपासूनच मुंबईत पुन्हा जोरदार पावसाला सुरुवात झाली असून, विशेषतः सांताक्रूझ, अंधेरी, खार, वांद्रे, पवई आणि कुर्ला परिसरात ताशी ५० ते ६० मिमी वेगाने पाऊस कोसळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. रात्रीपासून सुरू असलेला पाऊस कायम राहिल्यास अनेक भागांत पुन्हा पाणी साचण्याची शक्यता असून, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.दादरसह मुंबईतील अनेक भागांत मुसळधार पावसामुळे रेल्वे रुळांवर पाणी साचले. याचा फटका उपनगरी लोकल रेल्वे सेवेला बसला असून, काही गाड्या विलंबाने धावत आहेत. रुळांवरील पाण्यामुळे प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पाऊस! पवई तलाव ओव्हरफ्लो, ७ जलाशयातील पाणीसाठ्याबाबत मोठी अपडेट समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.