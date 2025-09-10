मुंबई

Ro-Ro Ferryboat: फेरी बोटचे मोठे अपडेट! आता प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार; सागरी महामंडळाचा निर्णय

Mumbai News: फेरी बोटी अपडेट होणार असून त्यास आता डिजिटल सेवा प्रवाशांना उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
नितीन बिनेकर
Updated on

नितीन बिनेकर

मुंबई : मुंबईच्या पारंपरिक फेरी बोटी आता डिजिटल युगात पाऊल ठेवत आहेत. भाऊचा धक्का ते रेवस, उरण, मोरा, तसेच गेटवे ऑफ इंडिया ते मांडवा, एलिफंटा, अलिबाग या मार्गांवरील प्रवास आता अधिक सोयीस्कर, पारदर्शक व सुरक्षित होणार आहे. ई-तिकीट खरेदी प्रणालीसह बोटीची रियल टाइम माहिती प्रवाशांना लवकरच उपलब्ध होणार आहे. सागरी महामंडळाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात एक बैठक नुकतीच पार पडली.

