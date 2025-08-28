Mumbai Traffic: मुंबईत धडकणार मराठा मोर्चा, आंदोलनासाठी रस्ते वाहतूक बदल, 'हे' मार्ग बंद; पाहा पर्यायी मार्ग

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील, मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते, मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी आझाद मैदानाकडे निघाले आहेत. मुंबई पोलिसांनी काही अटींसह फक्त एका दिवसाची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मराठा बांधव मुंबईत दाखल होणार आहेत. मोठ्या संख्येने लोक सहभागी होण्याची शक्यता असल्याने मोर्चामधील लोक हे पायी, मोटर सायकल, मोटर कार/टेम्पो/ट्रक इत्यादी वाहनांनी येणार आहे. त्यामुळे रस्ते वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. .सर्व प्रकारच्या वाहतूकीस बंदी (आवश्यकतेनुसार) व वाहने उभी करण्यास मनाई असलेले मार्ग व अवजड वाहने यांना २९ ऑगस्ट रोजी रात्री १२ पासून बंदी लागू करण्यात आली आहे.व्ही. एन. पुरव मार्गावरुन साऊथ बॉण्डने पांचरपोळ फिवेकडे जाणारी सर्व प्रकारच्या वाहनांना निर्बंध आहे.देवनार फार्म रोड मार्गाकडुन पांजरपोळकडे जाणा-या सर्व प्रकारच्या वाहनांना निर्बंध आहे.ट्रॉम्बे चिता कॅम्प कडुन व्ही. एन. पुरव मार्गावरून फ्रीवेला व पांजरपोळ कडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना निर्बंध आहे..Raigad News: गणेशोत्सवात अवजड वाहनांची वाहतूक सुरूच, नागरिकांचा संताप; आंदोलनाचा इशारा.सायन पनवेल मार्गावरुन मानखुर्द वाहतूक विभागाचे हद्दीतून पांजरपोळकडे येणाऱ्या सर्व वाहनांना पुर्ण पणे निर्बंध आहेत.सी.जी. गिडवाणी उत्तर वाहिनी वरून पांजरपोळकडे येणाऱ्या सर्व वाहनांना मनाई आहे.पुर्व मुक्त मार्ग उत्तर वाहिनी वरून पांजरपोळ जंक्शन येथे खाली उतरणाऱ्या सर्व वाहनांना मनाई आहे.आय.ओ.सी जंक्शन व गोवंडी रेल्वे ब्रिज कडुन पुर्व मुक्त मार्गावर दक्षिण वाहिनीवर जाणाऱ्या वाहनांना मनाई आहे.वामन तुकाराम पाटील मार्गावरून पांजरपोळ जंक्शन येथून पुर्व मुक्त उत्तर वाहिनी मार्गावर जाणाऱ्या वाहनांना मनाई आहे..पर्यायी मार्ग व्ही. एन. पुरव मार्ग दक्षिण वाहिनी वरुन पांजरपोळ व पुर्व मुक्त मार्गाकडे येणा-या सर्व प्रकारच्या वाहनांना पंजाबवाडी जंक्शन येथून उजवे वळण घेवुन हेमंत करकरे गॅस पंप येथून गोवंडी स्टेशनकडे जाणाऱ्या मार्गाने पुढे गांवदेवी चौकातून डावे वळण, निलम जंक्शन उजवे वळण पुढे मानखुर्द वाहतूक विभागाचे हद्दीतून आय.ओ.सी. जंक्शन डावे वळण घेऊन पुढे मुंबई शहरात प्रवेश करतील.देवनार फार्म रोडने पांजरपोळकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने पंजाबवाडी जंक्शन येथून सरळ हेमंत करकरे गॅस पंप येथून गोवंडी स्टेशनकडे जाणाऱ्या मार्गाने पुढे गांवदेवी चौकातून डावे वळण, निलम जंक्शन उजवे वळण पुढे मानखुर्द वाहतूक विभागाचे हद्दीतून आय.ओ.सी. जंक्शन डावे वळण घेऊन पुढे मुंबई शहरात प्रवेश करतील...जगातील पहिली छत्री कुठे बनवली गेली? इतिहास किती जुना आहे?.ट्रॉम्बे चिता कॅम्पकडुन व्ही. एन. पुरव मार्गावरून फ्रीवेला व पांजरपोळकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने आर. के. चौक येथून उजवे वळण घेऊन सायन पनवेल मार्ग उत्तर वाहिनी वरुन मानखुर्द रेल्वे ब्रिज टी जंक्शन येथून डावे वळण घेऊन घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोडने छेडानगर मार्गे पुढे मुंबई शहरात प्रवेश करतील.सी.जी. गिडवाणी उत्तर वाहिनी वरुन पांजरपोळकडे येणाऱ्या सर्व वाहने गोल्फ क्लब येथून डावे वळण घेऊन चिमणी गार्डन येथून सरळ डायमंड गार्डन येथून उजवे वळण घेऊन सायन ट्रॉम्बे मार्ग उत्तर वाहिनी वरून पुढे पांजरपोळ जंक्शन येथून डावे वळण घेऊन वामन तुकाराम पाटील मार्गाने पुढे मानखुर्द वाहतूक विभागाचे हद्दीतून आय.ओ.सी. जंक्शन येथून उजवे वळण घेऊन घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोडने नवी मुंबईकडे जातील.पुर्व मुक्त मार्ग उत्तर वाहिनी वरुन पांजरपोळ टनल नंतर सर्व प्रकारची वाहने पांजरपोळ फ्लायओव्हर वरुन पुढे आय.ओ.सी. जंक्शन येथून उजवे वळण घेऊन नवी मुंबईकडे रवाना होतील.गोवंडी रेल्वे ब्रिज येथून खाली उतरुन निलम जंक्शन येथे उजवे वळण घेऊन ना.ग. आचार्य मार्गाने पुढे सुभाषनगर, चेंबूर स्टेशन येथून मुंबई कडे अथवा इतरत्र जाता येईल.वामन तुकाराम पाटील मार्गावरुन पुर्व मुक्त उत्तर वाहिनी कडे जाणारी सर्व वाहने पांजरपोळ जंक्शन येथून उजवे वळण घेऊन मैत्रीपार्क सायन ट्रॉम्बे रोडने मुंबईकडे जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.