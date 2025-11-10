मुंबई

RTO Action: खासगी वाहनांना दिवाळीची लूट महागात! ५.९० लाख रुपयांचा दंड वसूल

Penal Action On Private Vehicle Drivers: मुंबईतील आरटीओ कार्यालयांनी खासगी वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली असून ५.९० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : दिवाळीच्या सुट्टीसाठी मुंबईतील नोकरदारगावी जातात. या काळात प्रवाशांना खासगी बसमध्ये प्रवास करण्यासाठी नियमित दरापेक्षा अधिकचे पैसे द्यावे लागले. अशा १७० वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून ५.९० लाखांची दंडवसुली करण्यात आली आहे.

