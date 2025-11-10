RTO Action: खासगी वाहनांना दिवाळीची लूट महागात! ५.९० लाख रुपयांचा दंड वसूल

मुंबई : दिवाळीच्या सुट्टीसाठी मुंबईतील नोकरदारगावी जातात. या काळात प्रवाशांना खासगी बसमध्ये प्रवास करण्यासाठी नियमित दरापेक्षा अधिकचे पैसे द्यावे लागले. अशा १७० वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून ५.९० लाखांची दंडवसुली करण्यात आली आहे..मुंबईतील आरटीओ कार्यालयांनी १८ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान प्रवासी वाहन तपासणी मोहीम राबवत ५०० हून अधिक वाहनांची तपासणी केली आहे. तपासणीदरम्यान प्रवाशांकडून अतिरिक्त भाडे आकारल्याचे आढळून आले. त्या सर्व प्रवाशांना अतिरिक्त तिकीट म्हणून आकारलेले पैसे ट्रॅव्हल्समालकांकडून प्रवाशांना परत मिळवून दिले..Congress Protest: फलटण डॉक्टर मृत्यू प्रकरण, काँग्रेस आक्रमक, मुंबईत वर्षा बंगला घेराव प्रयत्न; अनेक कार्यकर्ते ताब्यात.विशेषतः दिवाळीमध्ये जादा भाडे आकारणी करणाऱ्यांवरसुद्धा कारवाई करण्यात आली आहे. बसचे आरक्षण मिळाले नाही, तर खासगी ट्रॅव्हल्सने प्रवास करावा लागतो. एसटी महामंडळाच्या बस भाड्याच्या दीडपटीपेक्षा अधिक भाडे आकारू नये, असे आवाहन आरटीओ स्नेहा मेंढे यांनी केले आहे..पथकांची नेमणूकदिवाळीत खासगी बसच्या तपासणीसाठी दोन ते तीन पथकांची स्थापना करण्यात आली होती.बाहेरगावाहून येणाऱ्या व बाहेरगावी जाणाऱ्या ट्रॅव्हल्सची तपासणी करण्यात आली. त्रुटी आढळणाऱ्या ट्रॅव्हल्समालकांवर कारवाई केली.तपासणीदरम्यान वाहनधारकाच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो आहे. वाहनचालकांनी कागदपत्रे सोबत बाळगण्याचे आवाहन आरटीओने केले आहे..कोणकोणत्या कारणांमुळे कारवाई?जादा भाडे आकारणे, सीटबेल्ट नसणे, परमिट नसणे, पासिंग नाही, रिफ्लेक्टर नाही, वाहनाची कागदपत्रे नाहीत, यांसह इतर कारणांवरून संबंधित ट्रॅव्हल्समालकांना दंड आकारण्यात आला आहे..Mumbai News: बाबुलनाथ मंदिराची ‘ती’ जागा रिकामी करा, उच्च न्यायालयाकडून ‘कनिष्ठ’चा आदेश कायम.दिवाळी विशेष मोहीम५९० तपासलेली वाहने१७० दोषी वाहनेपाच लाख ९१ हजार ५०० तडजोड शुल्क वसूल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.