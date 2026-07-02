Mumbai Manhole Accident : मुंबईत २० ते २५ फूट खोल उघड्या मॅनहोलमध्ये माणूस पडला; बचावकार्य सुरू... BMC चा निष्काळजीपणा चव्हाट्यावर

मुंबईतील साकीनाका परिसरातील खैरानी रोड येथे गुरुवारी सकाळी उघड्या मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडल्याची धक्कादायक घटना घडली. सकाळी सुमारे १० ते साडेदहा वाजण्याच्या दरम्यान हा प्रकार घडला असून संबंधित व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. अस्लम शेख असं त्या व्यक्तीचं नाव आहे. .२० ते २५ फूट खोल मॅनहोलमध्ये व्यक्ती पडल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनास्थळी बचाव पथकांकडून शोधमोहीम सुरू असून त्या व्यक्तीला सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. घटनास्थळावर संबंधित व्यक्तीची छत्री आणि चप्पल आढळून आली असून त्यावरून ती व्यक्ती मॅनहोलमध्ये पडल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..महापौरांची प्रतिक्रियामहापौर रितू तावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्ती मोबाईलवर बोलत असताना पाण्याखाली लपलेल्या मॅनहोलमध्ये पडली. सध्या त्या व्यक्तीचा शोध सुरू असून बचाव पथके सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वीही अशाच प्रकारची घटना घडल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच ही मुंबईतील अशा स्वरूपातील दुसरी घटना असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पाऊस! पवई तलाव ओव्हरफ्लो, ७ जलाशयातील पाणीसाठ्याबाबत मोठी अपडेट समोर.उघड्या मॅनहोलवरून नागरिकांचा संतापया घटनेनंतर महापालिकेच्या कामकाजावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित मॅनहोलवर कोणतीही संरक्षक जाळी नव्हती, असा आरोप नागरिकांनी केला. पावसाच्या पाण्याखाली मॅनहोल पूर्णपणे झाकले गेल्याने ते दिसत नव्हते. अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांनाही मॅनहोल उघडे असल्याची माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. पावसाळ्यात मॅनहोल उघडे का ठेवण्यात आले, असा प्रश्नही या घटनेनंतर उपस्थित केला जात आहे.महापौर रितू तावडे यांनी या प्रकरणात प्रशासनाची चूक मान्य केली. पाण्याखाली मॅनहोल दिसत नसताना आवश्यक खबरदारी घेण्यात त्रुटी राहिल्याचे त्यांनी स्वीकारले..अतिवृष्टीची पार्श्वभूमीमुंबईत मागील २४ तासांत अतिवृष्टीसदृश पाऊस झाला आहे. सांताक्रूझ वेधशाळेत २४ तासांत २०४.६ मिमी पावसाची नोंद झाली, तर कुलाबा वेधशाळेत याच कालावधीत १५८.२ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले असून त्यात उघडे मॅनहोल दिसत नसल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सध्या संबंधित व्यक्तीचा शोध सुरू असून बचावकार्य सुरूच आहे..Mumbai Rain Update: पहाटेपासूनच मुंबईत पुन्हा जोरदार पावसाला सुरुवात; रस्त्यांना तलावाचे स्वरूप, पाच दुर्घटनांनी वाढवली चिंता!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.