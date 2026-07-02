मुंबई

Mumbai Manhole Accident : मुंबईत २० ते २५ फूट खोल उघड्या मॅनहोलमध्ये माणूस पडला; बचावकार्य सुरू... BMC चा निष्काळजीपणा चव्हाट्यावर

Rescue Operation Underway After Person Falls Into Open Manhole in Mumbai : मुंबईच्या साकीनाका येथील उघड्या मॅनहोलमध्ये व्यक्ती पडल्याने बचावकार्य सुरू असून मुसळधार पावसात सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Open Manhole Triggers Rescue Operation in Mumbai

Open Manhole Triggers Rescue Operation in Mumbai

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबईतील साकीनाका परिसरातील खैरानी रोड येथे गुरुवारी सकाळी उघड्या मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडल्याची धक्कादायक घटना घडली. सकाळी सुमारे १० ते साडेदहा वाजण्याच्या दरम्यान हा प्रकार घडला असून संबंधित व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. अस्लम शेख असं त्या व्यक्तीचं नाव आहे.

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