Mumbai: उघड्या मॅनहोलमध्ये पडलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू, BMC चा निष्काळजीपणा जीवावर बेतला... माणूस पडतानाचा Video समोर... बचावकार्य अपयशी

मुंबईतील साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने मुंबई महापालिकेच्या निष्काळजी कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर उघडा मॅनहोल, त्यावर संरक्षक जाळी नसणे आणि प्रशासनाला याची माहिती नसल्याची बाब समोर आल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..सकाळी सुमारे १० ते साडेदहा वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली. संबंधित व्यक्ती मोबाईलवर बोलत असताना पाण्याखाली झाकलेल्या मॅनहोलमध्ये पडल्याची माहिती महापौर रितू तावडे यांनी दिली होती. घटनास्थळी त्या व्यक्तीची छत्री आणि चप्पल सापडल्यानंतर बचावकार्य सुरू करण्यात आले होते. मात्र, दीर्घ शोधमोहीमेनंतर संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचा मृतदेह बाहेर काढला आहे..Mumbai Manhole Accident : मुंबईत २० ते २५ फूट खोल उघड्या मॅनहोलमध्ये माणूस पडला; बचावकार्य सुरू... BMC चा निष्काळजीपणा चव्हाट्यावर.मान्सूनपूर्व तयारीवर प्रश्नया घटनेनंतर मुंबई महापालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर आणि मान्सूनपूर्व तयारीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पावसाळ्यात उघडे मॅनहोल का ठेवले गेले, त्यावर संरक्षणात्मक जाळी का नव्हती आणि पाण्याखाली ते दिसत नसताना नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..महापौर रितू तावडे यांनी यापूर्वीच या प्रकरणात प्रशासनाची चूक मान्य केली होती. पाण्याखाली मॅनहोल दिसत नसल्याने ही गंभीर त्रुटी ठरल्याचे त्यांनी स्वीकारले होते. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अशाच प्रकारे एका व्यक्तीचा मॅनहोलमध्ये पडण्याचा प्रकार घडल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते..अतिवृष्टीसदृश पाऊसमुंबईत मागील २४ तासांत अतिवृष्टीसदृश पाऊस झाला असून अनेक भागांत पाणी साचले आहे. अशा परिस्थितीत उघड्या मॅनहोलमुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याची बाब या घटनेतून पुन्हा एकदा समोर आली आहे. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या घटनेनंतर महापालिकेच्या जबाबदारीबाबत आणि सुरक्षा उपाययोजनांबाबत नागरिकांकडून जाब विचारला जात आहे..Mumbai Pune Red Alert : राज्यात मान्सूनची दमदार वाटचाल ! पुढील ४ दिवस पावसाचे; मुंबई, पुण्यासह 'या' जिल्ह्यांत रेड अलर्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.