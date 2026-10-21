मुंबई

Mumbai Fire : साकीनाक्यात भीषण आग! भंगार गोदाम जळून खाक, दोघांचा होरपळून मृत्यू; चौघे गंभीर

Sakinaka Scrap Godown Fire Claims Two Lives : मुंबईतील साकीनाका येथील भंगार गोदामाला लागलेल्या भीषण आगीत दोघांचा होरपळून मृत्यू झाला असून, चौघे जखमी झाले आहेत.
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mumbai fire

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई : मुंबईतील साकीनाका परिसरात मंगळवारी सायंकाळी भंगार गोदामाला लागलेल्या भीषण आगीत दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर चार जण भाजल्याने जखमी झाले. मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नसून, त्यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. जखमींना उपचारासाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी एका तरुणाची प्रकृती चिंताजनक आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

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