Mumbai Fire : साकीनाक्यात भीषण आग! भंगार गोदाम जळून खाक, दोघांचा होरपळून मृत्यू; चौघे गंभीर

मुंबई : मुंबईतील साकीनाका परिसरात मंगळवारी सायंकाळी भंगार गोदामाला लागलेल्या भीषण आगीत दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर चार जण भाजल्याने जखमी झाले. मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नसून, त्यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. जखमींना उपचारासाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी एका तरुणाची प्रकृती चिंताजनक आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..आगीने घेतले रौद्ररूपअंधेरी पूर्वेकडील साकीनाका परिसरातील कैराणी रोडवरील अब्दुल रशीद कंपाउंडमध्ये असलेल्या भंगार गोदामाला मंगळवारी सायंकाळी ६ वाजून १८ मिनिटांनी आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. आगीची तीव्रता लक्षात घेऊन तिला दुसऱ्या स्तरावरील आग म्हणजेच ‘लेव्हल-२’ म्हणून घोषित करण्यात आले..गोदामातील भंगार साहित्यामुळे आगीने वेगाने पेट घेतला. या आगीचा परिसरातील सुमारे ६० ते ७० व्यावसायिक गाळे आणि चाळींना फटका बसला. तळमजला आणि अंशतः पहिला मजला असलेल्या इमारतीच्या परिसरात आग पसरल्याने परिस्थिती गंभीर बनली होती. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. अखेर मध्यरात्री १२ वाजून ३० मिनिटांनी आग पूर्णपणे विझवण्यात यश आले..Dasara Melava 2026: संजय राऊतांचा अमित शाहांवर हल्लाबोल; 'लॉरेन्स बिश्नोई अस्तित्वात नाही, अमित शाह हेच लॉरेन्स बिश्नोई'.चार जण भाजले; एकाची प्रकृती चिंताजनकया दुर्घटनेत चार जण भाजल्याने जखमी झाले. त्यांना तातडीने महापालिकेच्या राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमींमध्ये तौफिक शादिल कुरेशी (वय २०), जाहिद अबिदुल्ला कुरेशी (वय २०), कमाल जलालुद्दीन शाह (वय ४७) आणि लालचंद रामलखन गौतम (वय ४०) यांचा समावेश आहे..तौफिक कुरेशी हा ८० टक्के भाजला असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. जाहिद कुरेशी आणि कमाल शाह हे दोघे ४० टक्के भाजले आहेत. या तिघांनाही रुग्णालयातील अतिदक्षता उपचारांसाठी असलेल्या ट्रॉमा वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तर लालचंद गौतम हे १० टक्के भाजले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांना काही काळ निरीक्षणाखाली ठेवण्यात येणार असून, त्यानंतर रुग्णालयातून सोडण्यात येईल, असे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले..आगीचे कारण अद्याप अस्पष्टअग्निशमन दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगीची व्याप्ती आणि स्वरूप पाहता तिचे नेमके कारण सांगणे सध्या कठीण आहे. प्राथमिक तपासात आग नेमकी कुठून सुरू झाली आणि कशामुळे लागली, हे निश्चित होऊ शकलेले नाही. भंगारातील साहित्यामुळे आग झपाट्याने पसरल्याने ती विझवण्यातही अडचणी आल्या. दरम्यान, मृत दोघांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असून, त्यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत..Tiger Shroff Car Firing : टायगर श्रॉफ प्रकरणात नवा ट्विस्ट, राधा अन् बबिता दिल्लीहून मुंबईला आल्या अन्... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.