Mumbai Sawantwadi Express : आजपासून मुंबई-सावंतवाडी रोजची एक्स्प्रेस धावणार! सीएसएमटी येथे मुख्यमंत्री फडणवीस दाखवणार हिरवा झेंडा

ठाणे - गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड दरम्यानची नियमित दैनिक एक्स्प्रेस सेवा गुरुवार, ३ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. या नव्या रेल्वेसेवेला गुरुवारी दुपारी १२.२० वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. दरम्यान, ठाण्यात खासदार नरेश म्हस्के यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेकडून कोकणवासीयांसमवेत या गाडीचे उत्साहात स्वागत करण्यात येणार आहे..कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के तसेच कोकणातील अन्य खासदारांनी नियमित एक्स्प्रेस सुरू करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून, मुंबई आणि कोकणादरम्यानच्या प्रवाशांना वर्षभर उपलब्ध असलेली नवी रेल्वेसेवा मिळणार आहे.‘आझादी का अमृत महोत्सव’ उपक्रमांतर्गत कोकण रेल्वे मार्गावर सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड दरम्यान दैनिक एक्स्प्रेस सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. रेल्वे मंत्रालयाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे ही सेवा प्रत्यक्षात येत असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितले. कोकणातील जनतेकडून मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान नियमित रेल्वे सुरू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती..नवीन ट्रेन सुरू करण्याचा शब्द दिला होता आणि आता ती प्रत्यक्षात धावत असल्याने ही वचनपूर्ती असल्याची भावना खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केली. ही सेवा सुरू होणे हे एनडीए सरकारच्या पाठपुराव्याचे यश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे कोकणवासीयांच्या वतीने म्हस्के यांनी आभार मानले..५१० किलोमीटरचा थेट प्रवासबई महानगर क्षेत्र आणि कोकणातील प्रमुख शहरांदरम्यान संपर्क अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही सेवा महत्त्वाची मानली जात आहे. सुमारे ५१० किलोमीटरच्या मार्गावर थेट रेल्वे जोडणी उपलब्ध होणार असल्याने पर्यटन, शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय तसेच सामाजिक कारणांसाठी प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना फायदा होणार आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही सेवा सुरू होत असल्याने कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी ती विशेष उपयुक्त ठरणार आहे. एसटी आणि खासगी वाहनांवरील ताण कमी होण्यासही मदत होण्याची शक्यता आहे..२१ स्थानकांवर थांबागाडी क्रमांक १५०८७ सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड एक्स्प्रेस आणि १५०८८ सावंतवाडी रोड-सीएसएमटी एक्स्प्रेस या नावाने ही गाडी दररोज धावणार असून या गाडीचे प्रमुख थांबे दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, अरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, वालिवाडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड..पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बळनव्या रेल्वेसेवेमुळे कोकणातील पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होणार आहे. समुद्रकिनारे, किल्ले, मंदिरे तसेच निसर्गरम्य ठिकाणी जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी, व्यापारी, नोकरी करणारे आणि नियमित प्रवाशांसाठीही ही सेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. मुंबई-कोकण संपर्क वाढल्याने स्थानिक बाजारपेठ, पर्यटन व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.