विहानला खेळायला जायचंय, तो येईल; बसवर झाड कोसळून मुलाचा मृत्यू, आई पाहतेय वाट, घरासमोरच घडली दुर्घटना

Chembur School Bus Accident: स्त्यालगतचे पिंपळाचे भलेमोठे झाड धावत्या स्कूल बसवर कोसळल्याने मुंबईत मंगळवारी एका विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, तर अन्य चार विद्यार्थी जखमी झाले. विहान श्रीवास्तव (वय ११) असे मृत विद्यार्थ्यांचे नाव आहे. या घटनेनंतर महापौर रितू तावडे यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. धक्कादायक बाब म्हणजे विहानच्या घरासमोर बस येताच ही दुर्घटना घडली. युनिव्हर्सल हायस्कूलची स्कूल बस १२ विद्यार्थ्यांना शाळेतून घरी सोडण्यासाठी जात होती. दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास चेंबूर येथील हेरिटेज प्राईड इमारतीसमोर रस्त्याशेजारील पिंपळाचे झाड उन्मळून थेट बसवर पडले. Mumbai Rain Tragedy: Tree Collapse on School Bus Kills Vihaan.बसमधील चालक-वाहक आणि स्थानिक नागरिकांनी बचावकार्य सुरू केले. अग्निशमन दलाने लगेच घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी पाच विद्यार्थ्यांना तातडीने झेन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र गंभीर जखमी असलेल्या विहान श्रीवास्तव याला डॉक्टरांनी सायंकाळी ४.२३ वाजता मृत घोषित केले. इतर चार विद्यार्थ्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. युवान गेलानी (वय १२), गणिव सिंग (वय १२), मोनिका साहनी (वय ४) आणि क्रिषा रॉय (वय १०) अशी जखमींची नावे आहे..मध्यरात्री ट्रकला धडकल्यानंतर पेटली बस, ७ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू; २२ जण जखमी.क्रिकेटची आवडशाळेतून घरी परतत असताना शाळेच्या बसवर झाड कोसळल्याने ११ वर्षीय विहान गौरव श्रीवास्तव याचा मृत्यू झाला. या घटनेने चेंबूर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. आज क्रिकेटचा तास होता. आमच्यासोबत तो मैदानावर क्रिकेट खेळला आणि आता तो आपल्यात नाही, यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे त्याच्या क्रीडा प्रशिक्षक धनश्री राव-राणे यांनी सांगितले. विहान युनिव्हर्सल हायस्कूलमध्ये इयत्ता सहावीत शिकत होता. मंगळवारी त्याचा क्रिकेटचा तास होता आणि तो प्रशिक्षकांसोबत आनंदाने खेळला होता..आई पाहतेय वाटविहानच्या मृत्यूनं कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. क्रिकेट खेळण्याची आवड असलेल्या विहानच्या मृत्यूनंतर आईने म्हटलं की, विहानला खेळायला जायचंय, तो लवकरच येईल. आईने विहानची बॅट हातात घेतली होती. घटनेनंतर अनेक तास विहानची आई बॅट हातात घेऊन विमनस्क अवस्थेत बसून आहे.....तर निलंबनाची कारवाई!झाडांची नियमित छाटणी केल्याचा अधिकारी दावा करत असले, तरी या धोकादायक झाडाबाबत नागरिकांनी पूर्वी तक्रार केली होती का, याची चौकशी केली जाईल. तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळल्यास संबंधितांना निलंबित केले जाईल, असा इशारा महापौर रितू तावडे यांनी दिला..दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापौर रितू तावडे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून घटनेची माहिती घेतली. शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी जखमी विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली, कुटुंबीयांचे सांत्वन केले आणि डॉक्टरांना सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याच्या सूचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.