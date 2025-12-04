Mumbai Climate Impact: मुंबईकरांनो सावधान! शहर नष्ट होण्याच्या मार्गावर, गेल्यावर्षीचा रिपोर्ट अजून गांभिर्याने घेतला नाही तर...

बंगळुरू येथील सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड पॉलिसी ( Center for Study of Science, Technology and Policy) नावाच्या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, मुंबई शहरातील दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक भूभाग २०४० पर्यंत समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे बुडण्याच्या धोक्यात आहे. या अभ्यासानुसार, कोची, मंगलोर, विशाखापट्टणम, उदुपी आणि पुरी या शहरांमधील पाच टक्क्यांपर्यंत जमीनही समुद्राच्या पातळी वाढीमुळे प्रभावित होऊ शकते. .दहा टक्क्यांपर्यंत जमीन बुडण्याचा धोकामुंबईबरोबरच पणजी आणि चेन्नईमध्येही दहा टक्क्यांपर्यंत जमीन बुडण्याचा धोका आहे. हा अभ्यास "सी लेव्हल राइज सिनेरिओज अँड इन्युंडेशन मॅप्स फॉर सेलेक्टेड इंडियन कोस्टल सिटीज" नावाचा आहे, ज्यात चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोची, मंगलोर, विशाखापट्टणम, कोझिकोड, हल्दिया, कन्याकुमारी, पणजी, पुरी, उदुपी, पारादीप, तूतुकुडी आणि यनम या १५ भारतीय किनारी शहरांचा आणि गावांचा समावेश आहे. या अभ्यासात इतिहासातील आणि भविष्यातील हवामान परिस्थितींमध्ये समुद्र पातळीतील बदलांचा विचार केला गेला आहे. गेल्यावर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये हा रिपोर्ट समोर आला होता.आता या रिपोर्टवर पुन्हा भाष्य करण्याची गरज म्हणजे, माणसाचे वाढलेले अतिक्रमण… मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. लोकल बंद झाली किंवा CNG गॅस जरी संपला, तरी मुंबईची होणारी परिस्थिती आपण पाहिली आहे. पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होते आणि यात वर्षानुवर्षे काही बदल होत नाहीत. याला जेवढी राजकीय अनास्था कारणीभूत आहे, तेवढाच मानवी हस्तक्षेपदेखील कारणीभूत आहे..संकट फार गांभीरसमुद्र पातळीतील बदल म्हणजे हे संकट फार गांभीर आहे आणि मुंबईसारख्या शहरासाठी ते एक मोठे आव्हान ठरू शकते. १९८७ ते २०२१ या काळात मुंबईमध्ये समुद्र पातळी सर्वाधिक वाढली आहे, म्हणजे ४.४४० सेंटीमीटर इतकी. त्यानंतर हल्दियामध्ये २.७२६ सेंटीमीटर, विशाखापट्टणममध्ये २.३८१ सेंटीमीटर, कोचीमध्ये २.२१३ सेंटीमीटर, पारादीपमध्ये ०.७१७ सेंटीमीटर आणि चेन्नईमध्ये ०.६७९ सेंटीमीटर इतकी वाढ झाली आहे..Mumbai Property: हे कोणालाही अपेक्षित नव्हतं! मुंबईत एवढ्या वेगाने घरे का विकत घेत आहेत? प्रॉपर्टी मार्केटने मोडले सर्व रेकॉर्ड.मुंबईमध्ये सर्वाधिक वाढहे वाढण्याचे प्रमाण शतकाच्या शेवटपर्यंत सुरू राहील, आणि आयपीसीसीच्या शेअर्ड सोशियोइकॉनॉमिक पाथवे परिस्थितींमध्ये सर्व १५ शहरांमध्ये हे दिसून येईल. मुंबईमध्ये सर्वाधिक वाढ अपेक्षित आहे. शेअर्ड सोशियोइकॉनॉमिक पाथवे हे हवामान बदलाचे भविष्यातील संभाव्य परिदृश्य तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे जागतिक मॉडेल आहे. ज्यात २१०० पर्यंत जागतिक सामाजिक-आर्थिक बदलांचा अंदाज वर्तवला जातो.२१०० पर्यंत, मध्यम उत्सर्जन परिस्थितीतही मुंबईमध्ये ७६.२ सेंटीमीटर, पणजीमध्ये ७५.५ सेंटीमीटर, उदुपीमध्ये ७५.३ सेंटीमीटर, मंगलोरमध्ये ७५.२ सेंटीमीटर, कोझिकोडमध्ये ७५.१ सेंटीमीटर, कोचीमध्ये ७४.९ सेंटीमीटर, तिरुवनंतपुरममध्ये ७४.७ सेंटीमीटर आणि कन्याकुमारीमध्ये ७४.७ सेंटीमीटर इतकी समुद्र पातळी वाढू शकते..CSTEP च्या मते, २०४० पर्यंत मुंबई, यनम आणि तूतुकुडीमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन बुडेल. पणजी आणि चेन्नईमध्ये पाच ते दहा टक्के, तर कोची, मंगलुरू, विशाखापट्टणम, हल्दिया, उदुपी, पारादीप आणि पुरीमध्ये एक ते पाच टक्के जमीन प्रभावित होईल.आता हे लक्षात घ्या की हे केवळ आकडे नाहीत, तर लाखो लोकांच्या जीवनाशी जोडलेले आहेत. मुख्य क्षेत्र जे प्रभावित होतील ते पाणी, शेती, जंगल आणि जैवविविधता, आणि आरोग्य आहेत. किनारे, बॅकवॉटर आणि मॅन्ग्रोव्ह जंगले विशेषतः धोक्यात आहेत, ज्यामुळे जैवविविधता आणि पर्यटनावर देखील मोठा परिणाम होईल. हल्दिया, उदुपी, पणजी आणि यनममध्ये शेती क्षेत्र, ओले क्षेत्र आणि जलस्रोत आहेत, जे समुद्र पातळी वाढीमुळे बुडतील..मुंबईला धोका का आहे, आणि त्याची कारणे काय?मुंबई हे बेटांवर उभे असलेले दाट लोकवस्तीचे शहर आहे. हवामान बदल, शहरीकरण आणि भौगोलिक स्थितीमुळे ते असुरक्षित आहे. आयपीसीसीच्या अहवालानुसार, २१०० पर्यंत समुद्र पातळी एक मीटरपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे मुंबईचे किनारी भाग बुडू शकतात.२०५० पर्यंत दक्षिण मुंबईचे मोठे भाग जसे गेटवे ऑफ इंडिया, नरिमन पॉइंट, कोलाबा आणि उपनगरांचे किनारी भाग जसे वर्सोवा, वडाळा, थाणे, नवी मुंबई बुडण्याचा धोका आहे.मुंबईला आधीच पावसाळ्यात पूर येतात, कारण नाले साफ नसतात, मॅन्ग्रोव्ह जंगले नष्ट होत आहेत आणि काँक्रीट बांधकामांमुळे पाणी शोषले जात नाही. पावसाळ्यात मुंबईत पूरसारखे प्रसंग वाढतील. २००५ ते २०१५ दरम्यान मुंबईला १४० अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले आहे. भविष्यात लाखो लोक बाधित होऊ शकतात..Mumbai Traffic: मुंबईच्या ट्रॅफिकपासून दिलासा मिळणार! एलबीएस ते बीकेसीपर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटी जोडणार, पण कधी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.