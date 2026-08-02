मुंबई

Mumbai Rain: धरण क्षेत्रात पावसाची दमदार हजेरी, मुंबईचा पाणीसाठा ९० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर; सध्याची आकडेवारी किती?

Mumbai Dam Water Level: मुंबईत कोसळत असणाऱ्या पावसाच्या सरींमुळे मुंबईचा पाणीसाठा ९० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mumbai Dam Water Stock

Mumbai Dam Water Stock

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत पावसाच्या सरी कोसळत असून पाणलोट क्षेत्रातही दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे. यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमध्ये ८९.०८ टक्के इतका पाणीसाठा जमा झाला आहे. ज्यामुळे आता लवकरच मुंबईकरांवरील १० टक्के पाणीकपातीचे संकट दूर होण्याची शक्यता आहे.

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