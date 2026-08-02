Mumbai Rain: धरण क्षेत्रात पावसाची दमदार हजेरी, मुंबईचा पाणीसाठा ९० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर; सध्याची आकडेवारी किती?

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत पावसाच्या सरी कोसळत असून पाणलोट क्षेत्रातही दमदार पावसाने हजेरी लावली आहे. यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमध्ये ८९.०८ टक्के इतका पाणीसाठा जमा झाला आहे. ज्यामुळे आता लवकरच मुंबईकरांवरील १० टक्के पाणीकपातीचे संकट दूर होण्याची शक्यता आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, जलअभियंता विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत अपडेटनुसार मुंबईला पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या सातही तलावांमधील एकूण पाणीसाठा आवश्यक क्षमतेच्या ८९.०८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. कालपासून रविवार (ता.२) सकाळी ६ वाजेपर्यंत धरणात ०.६७ टक्के वाढ झाली असून, पाणीसाठा ९० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे..अंगावर शाल, कानावर रुमाल; बहुमत पाहिजे म्हणून आजारी नगरसेवकाला रुग्णालयातून थेट बैठकीला आणलं.सध्याची आकडेवारीशहराच्या जलाशयांची एकूण साठवण क्षमता १४,४७,३६३ दशलक्ष लिटर (ML) इतकी आहे. त्यापैकी सध्या १२,८९,२८९ दशलक्ष लिटर (ML) इतका वापरण्यायोग्य पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मान्सूनच्या सततच्या पावसामुळे यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत हा पाणीसाठा ८८.९४ टक्के इतका नोंदवण्यात आला होता. .चार तलाव ओव्हरफ्लोमुंबईतील सात तलावांपैकी मोडक सागर आणि विहार तलाव १०० टक्के भरले आहेत, तर तानसा ९९.५८ टक्के आणि तुळशी ९९.४६ टक्के भरले आहेत. मध्य वैतरणा ९१.६५ टक्के भरले आहे; मुंबईचा पिण्याच्या पाण्याचा सर्वात मोठा स्रोत असलेल्या भातसा धरणात ८७.१४ टक्के, तर अप्पर वैतरणा धरणात ७८.३९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे..Central Railway: मध्य रेल्वेवर ११ दिवस ट्रॅफिक ब्लॉक, अनेक गाड्यांना फटका; कधीपासून? पाहा वेळापत्रक .पावसामुळे पाणीसाठ्यात वाढगेल्या २४ तासांत अप्पर वैतरणा येथे सर्वाधिक ११२ मिमी पावसाची नोंद झाली. त्यानंतर मध्य वैतरणा (६६ मिमी), मोडक सागर (५८ मिमी), भातसा (३० मिमी), तानसा (२५ मिमी) आणि तुळशी (९ मिमी) या ठिकाणी पाऊस पडला, तर विहार तलाव परिसरात पावसाची नोंद झाली नाही. भांडुप संकुलात गेल्या २४ तासांत ५ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, यामुळे तेथील हंगामातील एकूण पावसाचे प्रमाण २,३०१ मिमीवर पोहोचले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.