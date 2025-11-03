Mumbai News: रिक्षाचालकांची दादागिरी! नियमापेक्षा जादा भाडे आकारतात; प्रवाशांच्या खिशाला कात्री 

मुंबई : रेल्वेस्थानक असो किंवा बसस्थानकापासून इच्छितस्थळ दूर असल्याने अनेकांना रिक्षाचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. याचाच गैरफायदा घेत शेअर रिक्षाचालक प्रवाशांची लूट करत आहेत. तसेच त्याठिकाणी मीटर रिक्षा थांबू नये, यासाठी दादागिरी करत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. .रिक्षाचालक अनेकदा प्रवाशांशी मुजोरीने वागतात, अरेरावी करतात. वाहतूक नियमांचे पालन करत नाहीत. कांजूरमार्ग परिसरात शेअर रिक्षांच्या दरात कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता १२ रुपयांऐवजी थेट १५ रुपये अद्याप आकारले जात आहेत. या वाढीमुळे स्थानिक प्रवाशांच्या खिशाला मोठी कात्री लागत आहे. पूर्वी शेअर रिक्षादर फक्त १० रुपये होते. महागाईचे कारण देत रिक्षा संघटनेने १५ रुपये केले. तर चेंबूर कॅम्प ते वाशीनाका म्हाडा येथे शेअर रिक्षाने १० रुपये आकारले जातात; परंतु सकाळी बसला गर्दी असल्याने शेअर रिक्षाचालक १५ रुपये घेतात..Crime News: परदेशी दडलेल्या तस्करांना हादरा! तस्कर टोळीचा प्रमुख सलमान शेखला अटक.गोरेगाव रेल्वेस्थानकाबाहेर (पश्चिम) शेअर रिक्षाचालकांची गर्दी असते. दीड किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर असेल तिथे २६ रुपये देऊन तीन जण प्रवास करू शकतात; पण शेअर रिक्षाचालक मीटर रिक्षाचालकांना थांबू देत नाहीत. त्यामुळे तीन जण सोबत प्रवास करत असतील तर त्यांना ३९ रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे प्रवाशांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे..काय आहे नियम ?शेअर रिक्षा नियमित भाड्यापेक्षा ५० टक्के भाडे जास्त आकारते. म्हणजे २६ रुपये मीटर होत असेल, तर ३९ रुपये आकारले जाते. .तीन प्रवासी नियम उल्लंघन शेअर रिक्षाला ५० टक्के भाडे जास्त असते; परंतु त्यासाठी तीन प्रवाशांची मर्यादा पालन करणे आवश्यक आहे. त्याकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. काही रिक्षाचालक चार तर काही जण पाच प्रवासी घेत आहेत. .Mumbai News: कोस्टल रोडचा दहिसर-विरारपर्यंत विस्तार होणार! मुंबईसह पर्यटकांना मोठा लाभ; काय आहे नियोजन? .शेअर रिक्षात अतिरिक्त प्रवासी बसवले जातात. वाहतूक पोलिस, आरटीओ विभाग नावापुरती कारवाई करत आहेत.- के. के. तिवारी, अध्यक्ष, भाजप रिक्षा टॅक्सी विभाग.कांजूरमार्ग पूर्व ते कामगार आघाडी रिक्षांचे भाडे प्रतिव्यक्ती १० रुपये आकारण्यात येत होते. कोणतीही सूचना न देता १५ रुपये आकारण्यात येत आहेत.- तान्हाजी मोरे, विभाग प्रमुख, शिवसेना (ठाकरे गट ).तक्रारींची दखल घेऊन तपासात दोषी आढळणाऱ्या रिक्षाचालकांवर अनुज्ञप्ती निलंबन, परवाना निलंबन आणि दंडात्मक कारवाई केलीजात आहे.- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.