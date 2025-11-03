मुंबई

Mumbai News: रिक्षाचालकांची दादागिरी! नियमापेक्षा जादा भाडे आकारतात; प्रवाशांच्या खिशाला कात्री 

Share Rickshaw Fare Hike: शेअर रिक्षाचालक नियमापेक्षा अधिकचे भाडे आकारत आहेत. यामुळे प्रवाशांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : रेल्वेस्थानक असो किंवा बसस्थानकापासून इच्छितस्थळ दूर असल्याने अनेकांना रिक्षाचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. याचाच गैरफायदा घेत शेअर रिक्षाचालक प्रवाशांची लूट करत आहेत. तसेच त्याठिकाणी मीटर रिक्षा थांबू नये, यासाठी दादागिरी करत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. 

