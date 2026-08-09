Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! अखेर सायन आणि विद्याविहार उड्डाणपूल खुले होणार, उद्घाटनाचा मुहूर्तही ठरला

मुंबई : मुंबईतील सायन उड्डाणपूल आणि विद्याविहार उड्डाणपूल प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मुंबई शहरासह उपनगरातील वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या शीव आणि विद्याविहार रेल्वे स्थानकावरील उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे आता लवकरच हे दोन्ही उड्डाणपुल वाहतुकीसाठी खुले होणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कायमची फुटणार आहे. .अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील सायन (शीव) उड्डाणपूल आणि विद्याविहार रेल्वे स्थानकावरील उड्डाणपुलाचे काम अगदी अंतिम टप्प्यात आलेले आहे. त्यामुळे हे दोन्ही पूल सप्टेंबर महिन्यात वाहतुकीसाठी सुरु केले जाणार आहेत. यापूर्वी हे पूल १५ ऑगस्ट रोजी खुले करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु तांत्रिक गोष्टी आणि रेल्वेच्या मेगा ब्लॉकमुळे पूल उद्घाटनाचा मुहूर्त लांबणीवर पडला आहे.Mumbai: मुंबईतील पदपथांवरील अतिक्रमणे १५ दिवसांत हटवणार, निष्काळजी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार; महापालिकेची नवी उपाययोजना.सध्या शीव पुलाचे महत्त्वाचे गर्डर लॉन्चिंगचे अवघड काम यशस्वीरित्या पार पडले आहे. तसेच विद्याविहार उड्डाणपुलावर २ स्पॅनचे काँक्रिट कास्टिंग वगळता इतर कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरीत कामे ऑगस्ट महिनाअखेरपर्यंत (३१ ऑगस्ट २०२६) पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तसेच, भार चाचणी आणि इतर आवश्यक चाचण्या झाल्यानंतर ८ सप्टेंबर नंतर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला केला जाऊ शकतो, असे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी म्हटले आहे..Mumbai News: कर्तव्य बजावताना पालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, डास प्रतिबंधक मोहिमेअंतर्गत सर्वेक्षण करताना दुर्घटना.दरम्यान, मुंबईतील हे दोन्हीही पूल सुरु होताच पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील प्रवास अधिक वेगात होणार असून वेळेची बचत होणार आहे. त्याचबरोबर वाहतूक कोंडी देखील कमी होण्यास मदत मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.