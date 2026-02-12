Mumbai Local Train: प्लॅटफॉर्मवर पाऊल टाकताच जीव धोक्यात! मुंबईतलं 'हे' स्थानक बनलंय मृत्यूचा अड्डा? चार वर्षांची हादरवणारी कहाणी

Mumbai Local Train: मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे व्यवस्थेत ठाणे स्थानक हे अपघात आणि मृत्यूंचे प्रमुख ठिकाण बनले आहे. गेल्या चार वर्षांत येथे सर्वाधिक जीवितहानी नोंदवली गेली असून, यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अपुऱ्या गाड्यांच्या फेऱ्या, सततच्या विलंब आणि गर्दीच्या दबावामुळे येथील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर असलेल्या या स्थानकावरून दररोज लाखो प्रवासी ये-जा करतात, पण अपघातांची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. .ठाणे स्थानक हे मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वे विभागातील एक प्रमुख केंद्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते कल्याण, कसारा किंवा कर्जत या मार्गावरील गाड्या नेहमीच विविध कारणांमुळे उशिराने धावतात. यात वातानुकूलित (एसी) लोकल गाड्यांच्या चुकीच्या नियोजनाचा मोठा वाटा आहे. या नियोजनामुळे मुख्य मार्गावरील वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. .प्रवाशांची प्रचंड गर्दीपरिणामी, गाड्या उशिरा येतात आणि त्यात प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होते. या गर्दीतून वाट काढण्यासाठी किंवा गाडी पकडण्यासाठी प्रवासी जीवाचा धोका पत्करून रुळ ओलांडतात किंवा धावत्या गाड्यातून लटकत प्रवास करतात. अशा प्रकारच्या धोकादायक पद्धतींमुळे अपघातांची मालिका सुरू आहे..Mumbai: पावसाळ्यात मुंबई लोकल अखंड धावणार! भूमिगत बोगदा उभारण्याचा निर्णय; पाणी साचण्यावर कायमचा उपाय, नेमकी योजना काय?.अपघातांचे मुख्य कारणया स्थानकावरील अपघातांचे मुख्य कारण म्हणजे रुळ ओलांडणे आणि धावत्या गाड्यातून पडणे. २०२५ मध्ये रुळ ओलांडताना १२५ पुरुष आणि १९ महिलांचा मृत्यू झाला, तर धावत्या लोकलमधून पडून ६० पुरुष आणि सहा महिलांनी जीव गमावला. हे आकडे केवळ एका वर्षातील आहेत, पण गेल्या चार वर्षांत एकूण परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत ठाणे स्थानक परिसरात सर्वाधिक मृत्यू नोंदवले गेले आहेत. तरीही, रेल्वे प्रशासनाने ठोस उपाययोजना राबवण्यात अपयश दाखवले आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांमुळे प्रवाशांची दैनंदिन गैरसोय वाढली आहे. उदाहरणार्थ, अतिरिक्त फेऱ्या सुरू करणे, वेळापत्रक सुधारणे किंवा सुरक्षा सुविधा वाढवणे यासारख्या बाबींकडे दुर्लक्ष झाले आहे..अपघातांची संख्या धक्कादायकआकडेवारीच्या दृष्टिकोनातून पाहता, ठाणे स्थानकावरील अपघातांची संख्या धक्कादायक आहे. २०२५ मध्ये एकूण २७८ मृत्यू आणि १८१ जखमींची नोंद झाली, ज्यामुळे एकूण घटनांची संख्या ४५९ इतकी झाली. त्यापूर्वीच्या वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये २९७ मृत्यू आणि १७३ जखमी झाले, ज्याची एकूण संख्या ४७० आहे. २०२३ मध्ये सर्वाधिक ३११ मृत्यू आणि १२८ जखमींची नोंद असून, एकूण ४३९ घटना घडल्या. तर २०२२ मध्ये २७५ मृत्यू आणि १३१ जखमींची संख्या होती, ज्याची एकूण संख्या ४०६ इतकी आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की, वर्षागणिक अपघात कमी होण्याऐवजी किंचित वाढतच आहेत. विशेषत: पुरुष प्रवाशांची संख्या अधिक असल्याने त्यांच्यातील जीवितहानीचे प्रमाण जास्त आहे, पण महिलांमधील अपघातही कमी नाहीत..Kolhapur -Mumbai Flight : कोल्हापूर-मुंबई प्रवाशांसाठी खुशखबर! दोन मार्चपासून संध्याकाळीही विमानसेवा, खासदार धनंजय महाडिकांची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.