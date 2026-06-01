Mumbai Terror plot: गरीबनगर कारवाईचा बदला घेण्यासाठी मुंबईत हल्ल्याचा कट; आयएसआय-दाऊद कनेक्शनसह नऊ आरोपी अटकेत

मुंबई: दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींकडून मुंबईतील पोलिस आणि सुरक्षा दलांवर हल्ले करण्याचा कट रचण्यात आला होता. वांद्रे येथील गरीब नगर परिसरामध्ये राबविण्यात आलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईमध्ये अवैध प्रार्थनास्थळ पाडल्याचा बदला घेण्यासाठी हे हल्ले करण्याचा कट होता, असे तपासामध्ये समोर येत आहे. .दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआय आणि कुख्यात गुंड दाऊदच्या हस्तकांच्या संपर्कात असलेल्या नऊ जणांना अटक केली होती. त्यामध्ये एका नेपाळी नागरिकाचा समावेश आहे. यात कुर्ला येथील साजिद मेहबूब शेख उर्फ अरबाझ खान आणि मुंब्रा येथील तौकीर रिझवान शेख यांना २७ मे रोजी अटक केली. या नऊ जणांकडून दिल्ली आणि मुंबईसह देशातील विविध ठिकाणी हल्ले करण्याचा कट उधळला आहे. आता मुंबईतील हल्ल्याच्या कटाची माहिती समोर येत आहे..वांद्रे येथील गरीब नगर परिसरामध्ये १९ ते २३ मे या कालावधीमध्ये अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्यात आली. त्यातून स्थानिक व पोलिसांत संघर्ष झाला. यात काही पोलिसांसह दहा जण जखमी झाले होते. ''या अस्वस्थतेचा फायदा घेत संशयितांनी गरीबनगरची पाहणी केली. या भागातील अतिक्रमणविरोधी कारवाईचे व्हिडिओ, छायाचित्रे पाकिस्तानातील हस्तकांना पाठविली होती. या कारवाईत सहभागी पोलिस आणि हिंदू समुदायातील सदस्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होता,'' अशी माहिती मुंबई पोलिस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..मुन्ना झिंगाडा सूत्रधारया प्रकरणामध्ये मुन्ना झिंगाडा हा प्रमुख सूत्रधार म्हणून नाव समोर येत आहे. तो कराची येथून सक्रिय आहे. तोच या कटाची सूत्रे हाकत होता आणि त्याचा यामध्ये प्रमुख हात होता, असा संशय आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कुख्यात गुंड छोटा राजनवर २०००मध्ये बँकॉकमध्ये हल्ला झाला होता. तो हल्ला झिंगाडानेच केला होता. त्यावेळी त्याने १७ वर्षे थायलंडच्या तुरुंगात काढली आहेत..पाकिस्तानातून सूत्रेआयएसआयसह पाकिस्तानातील गुंड शाहजाद भट्टी, यावर खान आणि छोटा शकीलचा निकटवर्तीय मुन्ना झिंगाडा यांनी कट रचला होता.हुझैफा नावाच्या हस्तकाने स्थानिक संशयितांना गळाला लावले होते. त्याचा शोध घेण्यात येत आहे.अरबाझ खान, तौकीर रिझवान शेखने घातपात करण्यासाठी दादर रेल्वे पुलाची पाहणी केली.त्यांच्या मोबाइलमध्ये मुंबईतील अनेक ठिकाणांचे व्हिडिओ आहेत. तसेच, पाकिस्तान व दुबईतील हस्तकांवर झालेले चॅटिंग व व्हॉइसनोटही सापडल्या आहेत.संशयितांना हातबॉम्ब हल्ले, पोलिस, सुरक्षा दल, मुंबईतील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर बेछूट गोळीबाराच्या सूचना होत्या..चार आरोपींना कोठडीनवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांनी आयएसआयशी संबंधित मॉड्यूलमध्ये सक्रिय चार जणांना पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर केले. त्यांना सात दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. पोलिसांनी हरविंदरसिंग, गगनदीपसिंग, मनजितसिंग आणि अंग कामी लामा या चौघांना न्यायालयात हजर केले होते.