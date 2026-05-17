Maharashtra Voter List: राज्यात एक कोटी मतदार वगळणार ? 'एसआयआर'मध्ये मुंबई, ठाणे, पुण्यात सर्वाधिक मतदार बाद होण्याचा अंदाज!

मुंबई: सध्या सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रिया मोहिमेतून या याद्यांचा 'फुगवटा' फुटणार असून, ९० लाख ते एक कोटी मतदारांची संख्या कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग ३० जूनपासून सखोल विशेष फेरतपासणी (एसआयआर) मोहीम सुरू करणार आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील आठ टक्के ते १२ टक्के नावे मतदारयाद्यांमधून कमी होण्याची शक्यता आहे. .महाराष्ट्रात सध्या नऊ कोटी ८८ लाख नोंदणीकृत मतदार असून यातून सुमारे ९० लाख ते एक कोटी मतदारांची नावे बाद होण्याचा निवडणूक आयोगाचा प्राथमिक अंदाज आहे. सखोल विशेष फेरतपासणी प्रक्रियेपूर्वी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून राज्यभरात 'एसआयआर पूर्व सर्वेक्षण प्रक्रिया राबवली जात आहे. .रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर राज्यांतर्गत स्थलांतर होत असून मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबई क्षेत्रात स्थलांतरित आणि अस्थायी नागरिकांची लोकसंख्या अधिक आहे. परिणामी 'एसआयआर' प्रक्रियेत या जिल्ह्यातील सर्वाधिक नावे वगळली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या मुंबईत एक कोटी ४ लाख, पुण्यात ९१ लाख ४० हजार आणि ठाण्यात ७५ लाख नोंदणीकृत मतदार आहेत. .यापूर्वी राज्यात २००२ मध्ये सघन पुनरिक्षण मोहीम राबवली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून सध्या सुरू असलेल्या एसआयआर पूर्व प्रक्रियेत सध्याच्या मतदारांची २००२ मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे आणि नवी मुंबई यांसारखी मोठी शहरी केंद्रांमध्ये मॅपिंगची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असून मुंबई शहरात ५५ टक्के आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात केवळ ४७ टक्के मॅपिंगची नोंद झाली आहे. या भागात मतदारांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे अंतर्गत स्थलांतरामुळे मॅपिंगमध्ये अडचण येत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..राज्याच्या शहरी भागात मॅपिंगची कमी टक्केवारी पाहता याच भागातून मोठ्या प्रमाणावर मतदार बाद होण्याची च्या यादीत नोंदलेल्या मतदारांची सांगड (मॅपिंग) घालण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शक्यता निवडणूक आयोगाला वाटते. राज्यातील एकूण ९ कोटी ८८ लाख ५९ हजार ७८४ मतदारांपैकी ८ ते १२ टक्के म्हणजे ९० लाख ते १ कोटीच्या आसपास मतदार बाद जाण्याची शक्यता एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश नागरिकांचे मूळ गावी आणि कामाचे ठिकाण असलेल्या शहरात, अशा दोन्ही ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी आहे. ज्यामुळे दुबार मतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे त्यांची दुबार नावे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी मृत मतदारांची नावे असल्याचे दिसून आले आहे..२००२ च्या 'एसआयआर'शी यादीची सांगड घातल्यावर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पडताळणी झालेले जिल्हेमुंबई उपनगर ३५.३१ टक्के..४२.३३ टक्के पुणे..४४.८२ टक्के ठाणे मुंबई शहर. ..४८.७६ टक्के९० टक्क्यांपेक्षा जास्त पडताळणी झालेला जिल्हा :गडचिरोली १०.२० टक्के.