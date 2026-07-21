Maharashtra Rain Alert : मुंबई, ठाणे, रायगडला ऑरेंज अलर्ट, हवामान विभागाचा पुढील २४ तासांचा अंदाज; मराठवाड्यात पावसाची प्रतिक्षा

Maharashtra Weather News : महाराष्ट्रात कोकण आणि घाटमाथा परिसरात पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) व्यक्त केला आहे. आज (सोमवारी) पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, पुणे घाटमाथा आणि सातारा घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..याशिवाय, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता आहे. नांदेड, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत हलक्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..दरम्यान, गेल्या १२ तासांत मुंबईत मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरी कोसळल्या. बहुतांश भागांत २० ते ४० मिमी, तर काही ठिकाणी ४० ते ७० मिमी पावसाची नोंद झाली. विशेष म्हणजे हा पाऊस अवघ्या एका तासाच्या कालावधीत झाला. त्यामुळे सायंकाळच्या वेळी कार्यालयातून घरी परतणाऱ्या नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, अंधारात रस्त्यांवरील पाणी साचलेल्या ठिकाणांपासून सावध राहावे, असे आवाहन हवामान तज्ज्ञांनी केले आहे..मंगळवारी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पुणे घाटमाथा परिसरात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. पालघर, नाशिक घाटमाथा, सातारा घाटमाथा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तसेच नंदुरबार, धुळे, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि हिंगोली जिल्ह्यांत हलक्या पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.दुसरीकडे, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील अनेक भागांत अद्यापही समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे पावसाअभावी खरीप पिकांवर ताण वाढत असून शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत..प्रतीक्षा संपणार? मॉन्सून अखेर विदर्भाच्या उंबरठ्यावर, कोणत्याही क्षणी होणार आगमन; तीन दिवस येलो अलर्ट.हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा सध्या समुद्रसपाटीपासून सुमारे ०.९ किमी उंचीपर्यंत सक्रिय असून तो श्रीगंगानगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, डाल्टनगंज, पुरुलिया आणि दीघा मार्गे ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत विस्तारला आहे.याशिवाय, पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागर आणि उत्तर किनारी आंध्र प्रदेशालगत समुद्रसपाटीपासून ५.८ किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. ही प्रणाली दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगड, तेलंगणा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि दक्षिण गुजरातमार्गे ईशान्य अरबी समुद्रापर्यंत पसरली असून, त्यामुळे कोकण आणि घाटमाथा परिसरात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.