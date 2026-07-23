Mumbai Tiranga March : मुंबईत २६ जुलैला तिरंगा मोर्चा, आदित्य अन् अमित ठाकरेंचे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे नागरिकांना आवाहन

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ठाकरे बंधू मैदानात उतरले आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी 26 जुलै रोजी रविवारी आंदोलनाची हाक दिली आहे. राज उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर आता आदित्य आणि अमित ठाकरे यांनीही नागरिकांना मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहनही केले आहे.आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हा नीट पेपरफुटी प्रकरणाबाबत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ हा मोर्चा असणार आहे. सरकार शांतपणे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हल्ले करत असेल तर हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे की ब्रिटीश जनता पार्टीचे? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. .Cockroach Janata Party : कॉक्रोच जनता पार्टीचा आजही संसदेवर मोर्चा, आता माघार नाही; अभिजीत दीपके यांची घोषणा .आदित्य ठाकरे म्हणाले की , हा मोर्चा २४ ऐवजी २६ जुलैला आयोजित करण्यात आहे. यात कोणत्याही पक्षाचा झेंडा किंवा चिन्ह नसेल, सकाळी १० वाजता शिवाजी पार्कवरुन या मोर्चाला सुरूवात होईल आणि सिद्धिविनायकाकडे जाईल. यातून सरकारला संदेश दिला जाईल. आंदोलन शांततेत होत असताना जर ते शासनाने चिघळण्याचा प्रयत्न करु नये अन्यथा सरकारला हे महागात पडेल, हजारो लोक शिवाजी पार्कवर जमा होतील आणि मोर्चात सामील होतील असेही ठाकरेंनी सांगितले. .FAQs 1. तिरंगा मोर्चा कधी आहे? 👉 २६ जुलै रोजी सकाळी १० वाजता मोर्चा होणार आहे.2. मोर्चाची सुरुवात आणि शेवट कुठे होणार? 👉 शिवाजी पार्क येथून सुरुवात होऊन सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंत मोर्चा जाईल.3. मोर्चा का काढण्यात येत आहे? 👉 NEET पेपरफुटी प्रकरणातील विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ हा मोर्चा आहे.4. या मोर्चाचे नेतृत्व कोण करत आहे? 👉 राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा होणार आहे.5. मोर्चात पक्षाचे झेंडे असतील का? 👉 नाही, मोर्चात कोणत्याही पक्षाचे झेंडे किंवा चिन्ह वापरले जाणार नाही.6. लोकांना काय आवाहन करण्यात आले आहे? 👉 मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.