Mumbai News: रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार! मुंबईत हरित डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार, रिन्यूकडून सरकारसोबत सामंजस्य करार

मुंबई : भारतातील आघाडीची स्वच्छ ऊर्जा कंपनी रिन्यू प्रायव्हेट लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी रिन्यू विंड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारसोबत मुंबई महानगर प्रदेशात प्रस्तावित ₹७०,००० कोटींच्या हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसाठी सामंजस्य करार (एमओयू) केला..प्रस्तावित प्रकल्पाची नियोजित क्षमता ७५० मेगावॅट असून, तो नवी मुंबई/मुंबई महानगर प्रदेशातील पनवेल, खालापूर, तळोजा आणि भोकरपाडा यांसह विविध ठिकाणी विकसित केला जाणार आहे. हा प्रकल्प २०२८ पासून सुरू होण्याची अपेक्षा असून, त्यातून ७,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याचे अपेक्षित आहे. यामध्ये २,००० हून अधिक थेट रोजगारांचा समावेश असेल..Mulund Fire: मुलुंडमध्ये बांधकाम साइटवर मोठा स्फोट, आगीचा भडका, परिसरात धुराचे लोट; Video Viral .महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाचे प्रधान सचिव आणि इन्व्हेस्ट महाराष्ट्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबालागन, आयएएस, तसेच रिन्यूच्या महाराष्ट्रातील राज्य प्रमुखांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. लागू धोरणे आणि नियमांनुसार आवश्यक परवानग्या, नोंदणी, मंजुरी, परवानगीपत्रे आणि वित्तीय प्रोत्साहने मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सहकार्य करण्याची तरतूद या करारात आहे..प्रस्तावित पार्कचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे डेटा सेंटरच्या कार्यासाठी हरित ऊर्जेवर असलेला भर. एकात्मिक हरित डेटा सेंटर पार्कला त्याचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी ५१ टक्के हरित ऊर्जेचा वापर करणे आवश्यक असेल. या प्रकल्पासाठी समर्पित वीज पायाभूत सुविधांचीही संकल्पना असून, डेटा सेंटर पार्कच्या उपकेंद्रासाठी स्वतंत्र स्रोतांकडून येणाऱ्या दोन फीडरची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही यात समावेश आहे..प्रस्तावित गुंतवणूक ही रिन्यूच्या डेटा सेंटर क्षेत्रातील प्रवेशाच्या दृष्टीने तसेच महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाची हरित डिजिटल पायाभूत सुविधा परिसंस्था उभारण्याच्या कंपनीच्या व्यापक बांधिलकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. या संकल्पनेत अक्षय ऊर्जेचे एकत्रीकरण हा महत्त्वाचा भाग आहे. या प्रकल्पामुळे राज्याच्या डिजिटल आणि औद्योगिक विकासाला पाठबळ मिळणे, संबंधित पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक आकर्षित होणे तसेच रोजगारनिर्मिती आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला हातभार लागणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे ठेवलेले उद्दिष्ट आणि डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर आणि स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांवर दिलेला भर यांच्याशीही हा उपक्रम सुसंगत आहे..Tukaram Mundhe FDA action : बाटलीतील पाणी दुषीत?, तुकाराम मुंढे याची मोठी कारवाई; ८० हजार बॉटल्सचा साठा जप्त.महाराष्ट्रात रिन्यूचा सुमारे २.५ गिगावॅटचा विद्यमान पोर्टफोलिओ आहे. त्यामध्ये सुमारे १.३ गिगावॅटची कार्यान्वित आणि ३७६ मेगावॅटची बांधकामाधीन पवन ऊर्जा क्षमता तसेच सुमारे ४५० मेगावॅटची कार्यान्वित आणि सुमारे २७३ मेगावॅटची बांधकामाधीन सौर ऊर्जा क्षमता समाविष्ट आहे. कंपनीने आतापर्यंत राज्यात १५,००० कोटींची गुंतवणूक केली आहे..महाराष्ट्रातील बीड, उस्मानाबाद, सांगली, सोलापूर, अमरावती आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये रिन्यू आपल्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या (सीएसार) कार्यक्रमांद्वारे शिक्षण, आरोग्य आणि पाणी या क्षेत्रांमध्येही सक्रियपणे योगदान देत आहे. आतापर्यंत रिन्यूने ३५ हून अधिक शाळांमध्ये सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केले आहे, २० हून अधिक शाळांमध्ये डिजिटल लर्निंग लॅब आणि स्मार्ट क्लासची स्थापना केली आहे आणि ४५ शाळांना विद्यार्थिनींसाठी शौचालयांच्या सुविधांसारख्या मूलभूत स्वच्छता उपाययोजना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. .कंपनीच्या पाणीविषयक उपक्रमांमध्ये सांगली आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये १० सामुदायिक तलावांचे खोदकाम करण्यात आले असून, त्याचा १८,००० हून अधिक लोकसंख्येला लाभ झाला आहे. तसेच २५ शाळा आणि समुदायांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची युनिट्स उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. याशिवाय, बीड, औरंगाबाद आणि सांगलीतील विविध गावांमध्ये रिन्यूने ३०० हून अधिक सौरऊर्जेवर चालणारे पथदिवे बसवले आहेत आणि क्षमता विकास व उद्योजकतेला पाठबळ देण्यासाठी ५०० हून अधिक महिलांना स्वयं-सहायता गटांमध्ये सहभागी करून घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.