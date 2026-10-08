मुंबई

Mumbai News: रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार! मुंबईत हरित डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार, रिन्यूकडून सरकारसोबत सामंजस्य करार

Mumbai Green Data Center Park : मुंबईत हरित डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार आहे. यासाठी रिन्यूकडून सरकारसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
Mumbai Green Data Center Park

Mumbai Green Data Center Park

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : भारतातील आघाडीची स्वच्छ ऊर्जा कंपनी रिन्यू प्रायव्हेट लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी रिन्यू विंड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारसोबत मुंबई महानगर प्रदेशात प्रस्तावित ₹७०,००० कोटींच्या हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसाठी सामंजस्य करार (एमओयू) केला.

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