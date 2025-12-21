Latur to Badlapur: लातूर ते मुंबई प्रवास फक्त ५.५ तासांत होणार! कोकण–मराठवाड्याला थेट जोडणारा हाय-स्पीड हायवे मंजूर, पाहा मार्ग

कोकणला मराठवाड्याशी जोडणाऱ्या ४४२ किमी लांबीच्या लातूर-बदलापूर समर्पित हाय-स्पीड हायवेला राज्य सरकारने अलिकडेच मंजुरी दिल्याने मराठवाडा प्रदेशाला मोठा फायदा होईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची किंमत अंदाजे ₹३५,००० कोटी रुपये आहे. पूर्ण झाल्यावर मराठवाड्याची शैक्षणिक राजधानी असलेल्या लातूर ते मुंबई हे अंतर ८ ते ९ तासांवरून फक्त साडेपाच तासांपर्यंत कमी होईल..या महामार्गाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रसिद्ध माळशेज घाट परिसरातील प्रस्तावित ८ किमी लांबीचा बोगदा, जो विशेषतः पावसाळ्यात वाहतूक कोंडी आणि वेळखाऊ प्रवासापासून मुक्तता मिळविण्यात प्रभावी ठरेल. कोकणातील, विशेषतः लातूरमधील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्यासमोर यासाठी सातत्याने आग्रह धरला होता. .Navi Mumbai: नवी मुंबई ते नागपूर विमानसेवा सुरू होणार; कधीपासून अन् तिकीट दर काय असणार? जाणून घ्या... .माजी लोकसभा अध्यक्ष दिवंगत शिवराज पाटील चाकूरकर यांनीही शेवटपर्यंत या महामार्गासाठी वकिली केली. विकास आणि आधुनिक सुविधांचे जाळे म्हणून, हा प्रकल्प नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देईल. मालवाहतूक आणि व्यापाराला चालना देण्यासाठी लॉजिस्टिक्स पार्क देखील प्रस्तावित आहे. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल. रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील..ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर आणि मुंबई ते मराठवाडा जोडणारा हा महामार्ग शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. लातूर-माळशेज-म्हशा-बोराडपाडा मार्गावरून जाणारा हा ४४२ किमी लांबीचा महामार्ग प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करेल. हा महामार्ग अहिल्या नगर, बीड, मांजरसुवा आणि अंबाजोगाई मार्गे थेट लातूरला पोहोचेल आणि कर्नाटकला प्रवास देखील सुलभ करेल. विरार आणि अलिबाग सारख्या बहुउद्देशीय महामार्गांशी जोडल्याने प्रादेशिक संपर्क अधिक मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.