मुंबई

Latur to Badlapur: लातूर ते मुंबई प्रवास फक्त ५.५ तासांत होणार! कोकण–मराठवाड्याला थेट जोडणारा हाय-स्पीड हायवे मंजूर, पाहा मार्ग

Latur to Badlapur Highway: आता मुंबई ते लातूर प्रवास ५.५ तासात पूर्ण होणार आहे. बदलापूर-लातूर हाय-स्पीड हायवेमुळे उद्योग आणि रोजगाराला चालना मिळणार आहे. हा मराठवाड्यासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे.
Latur to Badlapur Highway

Latur to Badlapur Highway

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

कोकणला मराठवाड्याशी जोडणाऱ्या ४४२ किमी लांबीच्या लातूर-बदलापूर समर्पित हाय-स्पीड हायवेला राज्य सरकारने अलिकडेच मंजुरी दिल्याने मराठवाडा प्रदेशाला मोठा फायदा होईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची किंमत अंदाजे ₹३५,००० कोटी रुपये आहे. पूर्ण झाल्यावर मराठवाड्याची शैक्षणिक राजधानी असलेल्या लातूर ते मुंबई हे अंतर ८ ते ९ तासांवरून फक्त साडेपाच तासांपर्यंत कमी होईल.

Loading content, please wait...
Latur
Marathwada
Mumbai
National Highway
badlapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com