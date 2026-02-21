शिमग्याला मुंबईहून तळकोकणात फक्त ७ तासात, मार्च महिन्यात १६ रो-रो फेऱ्या; वेळ वाचवणारा आणि आरामदायी प्रवास

शिमग्यानिमित्त तळकोकणात जाणाऱ्यांसाठी आता मोठी बातमी समोर आली आहे. फक्त सात तासात समुद्रमार्गे मुंबईतून तळकोकणात पोहोचता येणार आहे. मुंबई ते विजयदूर्ग अशी रो-रो फेरी १ मार्चपासून सुरू होणार आहे. एकूण १६ फेऱ्या नियोजित असल्याची माहिती समोर आलीय. या सेवेचं उद्घाटन १ मार्च रोजी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते होणार आहे. मुंबई ते विजयदुर्ग असा प्रवास स्वत: नितेश राणे करणार आहेत..शिमगोत्सवासाठी मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो फेरी १ मार्चपासून रोरो फेरी सुरू होणार आहे. मार्च महिन्यात या मार्गावर बोटीच्या एकूण १६ फेऱ्या नियोजित आहेत. मुंबई ते विजयदुर्ग या मार्गावर ४, ७, ११, १४, १८, २१, २५ मार्च रोजी बोटी धावतील. तर विजयदुर्ग ते मुंबई या मार्गावर ५, ८, १२, १५, १९, २२ आणि २६ मार्च रोजी रो-रो फेरी असणार आहे..Beed News : शाळेच्या छतावर मंडपात मराठीचा पेपर, बैठक व्यवस्थेचा बोजवारा; केंद्र प्रमुखांवर कारवाई.पहिली बोट मुंबईतून १ मार्च रोजी सकाळी ८ वाजता भाउच्या धक्क्यावरून विजयदुर्गसाठी रवाना होईल. ती बोट दुपारी ३ वाजता विजयदुर्गला पोहोचेल. तर परतीच्या प्रवासात २ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता विजयदुर्गहून बोट सुटेल आणि सायंकाळी ७ वाजता मुंबईत पोहोचेल. मार्च महिन्यात या मार्गावर बोटीच्या एकूण १६ फेऱ्या असतील..सध्या रस्ते मार्गे कोकणात पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेच्या तुलनेत समुद्रमार्गे रोरो फेरीने कमी वेळेत पोहोचता येणार आहे. तसंच हा प्रवास आरामदायी असणार आहे. जलमार्गाने कमी वेळात जाता येणार असल्यानं पर्यटकांच्या संख्येतही वाढ होईल आणि यातून स्थानिक व्यापारही वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. प्रवाशांना बोट सुटण्याच्या वेळेच्या किमान 90 मिनिटे आधी बंदरावर पोहोचावं लागेल. तसंच हवामान स्थिती, बंदराची परिस्थिती आणि तांत्रिक मंजुरीवर यावर ही रोरो फेरीची सेवा अवलंबून असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.