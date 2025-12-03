Mumbai Traffic: मुंबईत ४ दिवस वाहतुकीत बदल! 'या' मार्गावर प्रवेश बंद; काय असतील पर्यायी मार्ग?

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९ व्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त अनुयायी ४ डिसेंबरपासून चैत्यभूमी, दादर परिसरात येणार असून, मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार आहे. त्यामुळे चैत्यभूमी व आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांच्या वाहतुकीवर होणारा परिणाम लक्षात घेता शुक्रवार (ता. ५) ते रविवारपर्यंत (ता. ७) वाहतुकीत काही बदल करण्यात आले आहेत. शुक्रवारी सकाळी ६ वाजल्यापासून रविवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत चैत्यभूमी, शिवाजी पार्क दादर परिसरातील वाहतुकीवर गर्दीमुळे परिणाम होणार आहे..एक दिशा मार्ग व वाहतुकीसाठी बंद रस्तेस्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्ग हा सिद्धिविनायक मंदिर जंक्शनपासून हिंदुजा रुग्णालयापर्यंत वाहतुकीकरिता बंद राहील. तथापी हिंदुजा रुग्णालय येथील स्थानिक नागरिक हे एस. बँक जंक्शन येथे डावे वळण घेऊन पांडुरंग नाईक मार्गे राजा बढे चौक येथे जाऊ शकतील.एस. के. बोले रोड उत्तर वाहिनी श्री. सिद्धिविनायक मंदिर जंक्शनपासून पोर्तुगीज चर्च जंक्शनपर्यंत एक दिशा मार्ग राहील. म्हणजेच या पान ३ वर.Ladki Bahin Yojana: १५०० नाही ३००० मिळणार! पण कधी? लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर.कोंडी झाल्यास पर्यायी मार्गदक्षिण वाहिनी पश्चिम द्रुतगती मार्गे माहीम एल. जे. रोड अथवा सेनापती बापट मार्गे दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाहनांनी कलानगर जंक्शन येथून डावे वळण घेऊन धारावी टी जंक्शन ते सायन रेल्वेस्थानक किंवा ६० फूट रोड, कुंभारवाडामार्गे सायन रुग्णालय येथे उजवे वळण घेऊ शकतात अथवा वांद्रे-वरळी सागरी उड्डाणपूल मार्गे (सी. लिंक) दक्षिण मुंबईकडे प्रस्थान करावे. उत्तर वाहिनी कुलाबाकडून बी. ए. रोडने अथवा हाजी अली मार्गे ॲनी बेझेंट रोडने उत्तर वाहिनीवरून जाणाऱ्या वाहनांनी पी. डीमेलो रोड, बॅरीस्टर नाथ पै रोड, जकेरीया बंदर रोड, आर. ए. के. मार्ग यांचा वापर करून माटुंगा येथील अरोरा पुलाखाली उजवे वळण घेवून सायन हॉस्पिटल जंक्शन मार्गे पुढे मार्गक्रमण करावे अथवा वरळी-वांद्रे सागरी उड्डाणपूल मार्गे उत्तर मुंबईकडे प्रस्थान करावे.महालक्ष्मी स्थानक जंक्शनकडून उत्तर वाहिनीवरून जाणाऱ्या वाहनांनी डॉ. ई. मोझेस रोड, रखांगी चौक येथे उजवीकडे वळण घेऊन सेनापती बापट मार्गे पुढे मार्गक्रमण करावे. द्रुतगती महामार्गे दक्षिणेकडे जाताना वडाळा पूल मार्गे बरकत अली नाका, बीपीटी कॉलनी, मुक्त द्रुतगती मार्गाचा वापर करावा..येथे वाहने उभी करू नका!महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त नो पार्किंग झोनमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्ग, ज्ञानेश्वर मंदिर रोड, जांभेकर महाराज रोड, रानडे रोड, केळुस्कर रोड दक्षिण आणि उत्तर, एम. बी. राऊत रोड, पांडुरंग नाईक मार्ग, एन. सी. केळकर रोड, डॉ. वसंतराव जे. राथ मार्ग हा स्वा. सावरकर मार्ग ते अमेगो रुग्णालयापर्यंत एस. एच. पळरकर मार्ग हा स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्ग ते मिलेनियम इमारतीपर्यंतचा समावेश आहे..Mumbai News: बोरिवली स्टेशनबाहेर बेवारस बॅग आढळली, परिसरात भीतीच वातावरण, काय घडलं?.डी. एस. बाबरेकर मार्ग हा सूर्यवंशी हॉल जंक्शन ते व्हिजन क्रेस्ट इमारतीपर्यंत, कीर्ती महाविद्यालय लेन मार्ग हा कीर्ती महाविद्यालय सिग्नल ते मीरामार सोसायटीपर्यंत, काशिनाथ धुरू रोड हा काशिनाथ धुरू जंक्शन ते आगर बाजार सर्कलपर्यंत, जे. रोड हा शोभा रुग्णालय ते गडकरी जंक्शनपर्यंत, कटारिया मार्ग हा गंगाविहार जंक्शन, शोभा हॉटेल ते आसावरी जंक्शनपर्यंत, राजगृह परिसराच्या बाजूचा हिंदू कॉलनी रोड नं. १ ते रोड नं. ५ पर्यंत नो पार्किंग असणार आहे..लखमशी नप्पु रोड हा शुभम हॉटेल ते रुईया महाविद्यालय, दडकर मैदानापर्यंत, खारेघाट रोड नं. ५ ते पाटकर गुरुजी चौक, लेडी जहांगीर रोड हा रुईया जंक्शन ते पाच गार्डन ते रॉन्ट जोसेफ शाळेपर्यंत, आर. ए. किडवाई रोड हा अरोरा जंक्शन ते लिज्जत पापड जंक्शन, नाथालाल पारेख मार्ग हा सेंट जोसेफ शाळा ते खालसा महाविद्यालय, स्वामी ग्यान जीवनदास मार्ग स्वामी नारायण मंदिर ते प्रीतम हॉटेल येथेही वाहने उभी करता येणार नाहीत..वाहने उभी करण्यास उपलब्ध रस्तेसेनापती बापट मार्ग, कामगार मैदान, इंडिया बुल इंटरनॅशनल सेंटर, इंडिया बुल्स १ सेंटर, कोहिनूर स्क्वेअर, कोहिनूर मिल कम्पाउंड, लोढा-कमला मिल कम्पाउंड, पाच गार्डन, एडनवाला रोड, नाथालाल पारेख मार्ग, आर. ए. के. ४ रोड, वडाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.