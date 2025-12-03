मुंबई

Mumbai Traffic: मुंबईत ४ दिवस वाहतुकीत बदल! 'या' मार्गावर प्रवेश बंद; काय असतील पर्यायी मार्ग?

Mumbai Traffic Diversion: महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त मुंबईत ४ डिसेंबरपासून ७ डिसेंबरपर्यंत वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. यावेळी अनेक मार्ग बंद केले असून पर्यायी मार्ग जाहीर केले आहेत.
मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९ व्या महापरिनिर्वाणदिनानिमित्त अनुयायी ४ डिसेंबरपासून चैत्यभूमी, दादर परिसरात येणार असून, मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार आहे. त्यामुळे चैत्यभूमी व आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांच्या वाहतुकीवर होणारा परिणाम लक्षात घेता शुक्रवार (ता. ५) ते रविवारपर्यंत (ता. ७) वाहतुकीत काही बदल करण्यात आले आहेत. शुक्रवारी सकाळी ६ वाजल्यापासून रविवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत चैत्यभूमी, शिवाजी पार्क दादर परिसरातील वाहतुकीवर गर्दीमुळे परिणाम होणार आहे.

