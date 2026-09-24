Mumbai News: गणेश विसर्जनाला मोठी गर्दी होणार! मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद, मेट्रो सेवेतही बदल; वाचा सविस्तर

मुंबई : गणेशोत्सव राज्यभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केल्यानंतर उद्या बाप्पाला निरोप दिला जाणार आहे. शुक्रवार (ता. २५) रोजी अनंत चतुर्थी निमित्त सर्व गणरायांचे विसर्जन केले जाणार असून बाप्पाला निरोप देण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होणार आहे. मुंबईतील गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून गणपती विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीसह परिसरात लाखोंची गर्दी होते. ही गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाने मुंबईत वाहतुकीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे..गणेश विसर्जनासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी अधिसूचना जारी केली आहे. या कालावधीत मुंबईतील वर्दळीचे अनेक मार्ग बंद राहणार असून पर्यायी मार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे. गणपती विसर्जनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होणार असून नागरिकांच्या सोयीसाठी मुंबईत वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. या कालावधीत मुंबईकरांचे काहीसे हाल होण्याची शक्यता असून प्रवाशांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..Mumbai Pune Expressway Bus Fire : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर प्रवासी बसला अचानक आग; मोठी दुर्घटना टळली, नेमकं काय घडलं? .कसे असतील वाहतुकीत बदल?दक्षिण मुंबईतील कुलाबा, मरीन ड्राइव्ह, काळबादेवी, पायधुनी, डी. बी. मार्ग आणि ताडदेव भागातील रस्ते वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहेत. यासाठी पर्यायी मार्ग खालीलप्रमाणे असतील.कुलाबा येथील नथालाल पारेख मार्ग आणि कफ परेड व बडवार पार्क परिसरात वाहतुकीवर निर्बंध असणार आहे.काळबादेवी-गिरगाव परिसरात जेएसएस रोड, व्हीपी मार्ग, एसव्हीपी रोड आणि आसपासच्या मार्गांवर निर्बंध असतील..पायधुनी-ताडदेव येथील अनेक रस्ते बंद राहतील. यावेळी वाहतूक वळवली जाणार असून काही ठिकाणी एकेरी वाहतूक व्यवस्था लागू केली जाणार आहे.मध्य मुंबईतील भायखळा, भोईवाडा, वरळी, दादर, माहीम आणि माटुंगा भागात वाहतुकीवर निर्बंध असतील.दादरमधील स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्ग, टिळक फ्लायओव्हर आणि आसपासच्या रस्त्यांवर निर्बंध असतील. दरम्यान जड वाहनांसाठी दादर आणि भायखळा परिसरातील मार्गांसह अनेक रस्त्यांवर निर्बंध असतील..Mumbai-Goa Highway : ठेकेदार कंपनीचा १८ कोटींचा दंड थकीत विनापरवानगी नदीत खोदाई; एकाचा बळी गेल्यानंतर कारवाईला वेग.सकाळी ६ वाजेपर्यंत निर्बंध लागूवाहतूक पोलिसानी दिलेल्या अधिसूचनेनुसार, २५ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ ते २६ सप्टेंबर सकाळी ६ वाजेपर्यंत हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांनी शक्य असेल तिथे 'कोस्टल रोड'चा वापर करावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे..लालबागच्या राजाची दर्शन रांग बंदलालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणुकीची तयारी करण्याकरिता आज गुरुवार (ता. २४) पहाटे ६.०० वाजता चरणस्पर्शाची रांग बंद करण्यात आली असून आज रात्री १२ वाजता मुखदर्शनाची रांग बंद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेश मंडळाने दिली आहे..मेट्रोचा भाविकांना दिलासागणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या गर्दीचा विचार करता मेट्रो प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी ॲक्वा मेट्रो लाईन-३ रात्रभर सुरू ठेवण्यात येणार आहे. बाप्पाच्या निरोपासाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी मेट्रोने हा निर्णय घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.