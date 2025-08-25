Mumbai News: कल्याण पनवेल प्रवासालाही चार तास, गावी निघालेल्या कोकणवासियांचे हाल

कल्याण : गणेशोत्सवाकरिता कल्याणहून कोकण तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात हजारो एसटी गाड्या, खासगी बस व इतर वाहने मार्गस्थ होत आहेत. मात्र या वाहनांना कल्याणहून पनवेलला पोहोचायला सकाळच्या वेळीही चार तासांचा अवधी लागत असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण ते पनवेल मार्गावर सध्या मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी अनुभवली जात आहे. रस्त्यांवरील कामे, ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे यामुळे वाहतूक कासवाच्या चालीने पुढे सरकत आहे. त्यामुळे प्रवाशांना आपापल्या गावी पोहोचायला सहा ते दहा तास उशीर होत आहे..Pratap Sarnaik: एसटी कर्मचाऱ्यांना बाप्पा पावला! ८३ हजार कर्मचाऱ्यांच्या हाती पगार येणार; परिवहन मंत्र्यांची घोषणा.कल्याण शीळ रोडवर मेट्रो लाईनच्या गर्डर बसविण्याचे काम रात्री ११:४५ ते पहाटे ५:०० या वेळेत सुरू आहेत. यामुळे वाहतूक मार्गात बदल केला असून रात्रभर बंदी लागते. सततच्या पावसामुळे आणि अपूर्ण रस्त्याच्या कामामुळे ठिकठिकाणी खड्डे तयार झाले आहेत, त्यामुळे वाहने तासनतास अरुंद मार्गावर एकाच रांगेत अडकून राहतात. तर पुढे कळंबोली सर्कलवर देखील वाहने खोळंबून राहतात..सोमवारी (दि.२५) सकाळी ७:१५ वाजता विठ्ठलवाडीहुन वडूजला निघालेल्या एसटीला पनवेलला पोहोचायला ११:१५ वाजले. एक तासांचा प्रवास करायला चार तास लागल्याने इच्छितस्थळी पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना पुढेही पाच ते सहा तास उशीर झाला. यामुळे प्रवाशीही तहान, भूक व इतर गोष्टींमुळे हवालदिल झाले होते..भारतात पहिला पेट्रोल पंप कुठे उभा राहिला? तो अजूनही अस्तिवात आहे का? तेव्हा पेट्रोलची किंमत किती होती?.दरम्यान, रेल्वेला असलेली गर्दी लक्षात घेऊन प्रवाशी एसटीने प्रवास करतात. परंतु वाहतूक कोंडीने सकाळच्या एसटीला पनवेल मधून बाहेर पडायलाच दुपार झाल्याने आम्हाला गावी पोहोचायला संपूर्ण दिवस गेला असल्याचा अनुभव एसटीतून प्रवास करणारे प्रवासी नारायण दिवाडकर यांनी सांगितला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.