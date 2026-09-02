Mumbai News: VIPसाठी सामान्य नागरिकाला ढकललं, पोलिसांनी सायकल दिली फेकून; Video Viral

मुंबई : व्हीआयपींच्या बंदोबस्तादरम्यान पोलिसांकडून सामान्य नागरिकांशी गैरवर्तन किंवा धक्काबुक्की केल्याच्या अनेक घटना वारंवार समोर येत असतात. अशीच एक घटना मुंबईतून समोर आली आहे. व्हीआयपींसाठी रस्ता मोकळा करण्यासाठी वाहतूक एका पोलिसाने सामान्य नागरिकांसोबत संतापजनक कृत्य केल्याची घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत व्हीआयपींचा ताफा सोडण्यासाठी एका वाहतूक पोलिसाकडून सायकलचालकावर अरेरावी करत दादागिरी केल्याचा प्रकार घडला. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला असून त्यामध्ये वाहतूक पोलिसानं एका सामान्य नागरिकाला ढकलल्याचं दिसून येत आहे. तसेच सायकल चालकाला उचललं आणि रस्त्यावर फेकून दिले आहे. यामुळे सायकल स्वराच्या सामानाचं नुकसान झालं असल्याची माहिती समोर आली आहे..Drug-free State: अमली पदार्थांचे २०२९पर्यंत उच्चाटन, नशामुक्त राज्यासाठी मंत्रिमंडळात सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी.दरम्यान, व्हीआयपी लोकांसाठी वाहतूक पोलिसाने सर्वसामान्य नागरिकासोबत केलेल्या या क्रूर वर्तनामुळे सर्व स्तरावरून संताप व्यक्त केला जात आहे. त्याचबरोबर संबंधित वाहतूक पोलिसावर टीका करत त्यावर कठोर कारवाई कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली जात आहे..Mumbai Indians च्या गोटातून ४ महत्त्वाच्या अपडेट्स! हार्दिक पांड्याचे कर्णधारपद गेल्यात जमा, पण...; रोहित शर्मा त्याचा माणूस बसवणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.