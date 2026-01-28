Mumbai : स्कूलबसने चिरडल्यानं एक वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, आजी गंभीर जखमी; नातीला आणायला गेल्यावर अपघात, घटना CCTVमध्ये कैद

Khetwadi School Bus Accident मुंबईत स्कूल बसने चिरडल्यानं एक वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. तर बालकाची आजी गंभीर जखमी झाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी चालकाला ताब्यात घेतलं आहे. खेतवडी इथं हा अपघात झाला आहे. स्कूलबसने आलेल्या नातीला आणायला आजी एक वर्षाच्या नातवाला सोबत घेऊन गेली होती. त्यावेळी रस्ता ओलांडताना ही दुर्घटना घडलीय. यातून नात थोडक्यात बचावलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, चंद्रकला व्यास या नातीला आणण्यासाठी एक वर्षांचा नातू अविरसोबत आल्या होत्या. स्कूलबसने नातीला उतरवल्यानंतर त्या तिला हाताला धरून स्कूलबसच्या समोरूनच रस्ता ओलांडत होत्या. तेव्हा स्कूलबस चालकाला अचानक दोघी समोर आल्या असल्याचं दिसलं नाही. रस्ता ओलांडताना आजीसह नातीला बसने धडक दिली..पुणे हादरलं! वाघोलीत आईने ११ वर्षीय मुलाची गळा चिरून केली हत्या, १३ वर्षांची लेक हल्ल्यात जखमी; काय घडलं?.स्कूल बसने धडक देताच नात बाजूला फेकली गेली. तर वृद्धा आणि १ वर्षांचा अविर चाकाखाली चिरडले. दोघेही गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र एक वर्षांच्या अविरचा उपचाराआधीच मृत्यू झाला होता. तर चंद्रकला व्यास या गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..डीबी मार्ग पोलिसांनी स्कूल बस चालक संभाजी वाखारे याला ताब्यात घेतलं असून अपघाताची नोंद पोलिसात झाली आहे. दरम्यान, या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात स्कूलबसच्या समोरून आजी नातीला हाताला धरून रस्ता ओलांडताना दिसतेय. त्याचवेळी अचानक स्कूल बस पुढे आल्यानं आजी आणि तिच्या कडेवर असलेला नातू चाकाखाली चिरडल्याचं दिसतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.