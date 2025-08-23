मुंबई

Mumbai Crime: ट्रेनमधल्या कचरा डब्यात चिमुकल्याचा मृतदेह; मुंबई-कुशीनगर एक्स्प्रेसच्या एसी कोचमधील घटना

Child's body found in train toilet at Mumbai's LTT: घटनेची माहिती लगेचच रात्री १:५० वाजता स्टेशन व्यवस्थापकांना देण्यात आली. यानंतर रेल्वे प्रशासन आणि पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले.
संतोष कानडे
मुंबई: मुंबईतील लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे शुक्रवारी (२२ ऑगस्ट) पहाटे एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. कुशीनगर एक्सप्रेसच्या (गाडी क्रमांक २२५३७) एसी कोच B2 च्या बाथरूममधील कचऱ्याच्या डब्यात एका तीन वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह आढळून आला आहे. या घटनेमुळे ट्रेनमधील प्रवाशांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

