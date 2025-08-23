Mumbai Crime: ट्रेनमधल्या कचरा डब्यात चिमुकल्याचा मृतदेह; मुंबई-कुशीनगर एक्स्प्रेसच्या एसी कोचमधील घटना

मुंबई: मुंबईतील लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे शुक्रवारी (२२ ऑगस्ट) पहाटे एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. कुशीनगर एक्सप्रेसच्या (गाडी क्रमांक २२५३७) एसी कोच B2 च्या बाथरूममधील कचऱ्याच्या डब्यात एका तीन वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह आढळून आला आहे. या घटनेमुळे ट्रेनमधील प्रवाशांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी रात्री १:०५ वाजता कुशीनगर एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ वर पोहोचली होती. हीच ट्रेन नंतर 'काशी एक्सप्रेस' (१५०१७) बनून पुढे रवाना होते. ट्रेनच्या साफसफाईदरम्यान स्वच्छता निरीक्षकाची नजर बाथरूममध्ये पडली आणि तिथे कचरापेटीमध्ये त्या चिमुकल्याचा मृतदेह दिसला..Beed Lawyer News: सरकारी वकिलाने जीव दिल्याच्या प्रकरणात न्यायाधीशावर गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं?.आईने चुलत भावावर केली होती अपहरणाची तक्रारगुरुवारी (२१ ऑगस्ट) या मुलाच्या आईने आपल्या चुलत भावाविरोधात अपहरणाचा गुन्हा सुरत ग्रामीणच्या अमरोली पोलीस ठाण्यात दाखल केला होता. विकास शाह (वय २५) असे या चुलत भावाचे नाव असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत..भाजप नेत्याची गाडी फुटपाथवर, पोलीसही हटवेनात; सामान्य नागरिकानं दाखवला हिसका.घटनेची माहिती लगेचच रात्री १:५० वाजता स्टेशन व्यवस्थापकांना देण्यात आली. यानंतर रेल्वे प्रशासन आणि पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. सध्या या घटनेची सर्व बाजूंनी तपासणी केली जात आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, लवकरच या घटनेचा सविस्तर अहवाल पाठवला जाईल. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.