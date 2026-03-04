मुंबईत २ लाख ट्रक चालक-मालक धडकणार, ई-चालान प्रणालीविरोधात उतरणार रस्त्यावर

मुंबई : महाराष्ट्रात ई-चालान प्रणालीविरोधात ट्रान्सपोर्टर्स आक्रमक झाले असून ट्रक, बस आणि इतर व्यावसायिक वाहनमालकांनी आर-पारची लढाई जाहीर केली आहे. ‘महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटी’च्या नेतृत्वाखाली ५ आणि ६ मार्च रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन होणार आहे. या आंदोलनात ट्रक, टेम्पो, बस, ऑटो आणि ट्रॉलीसह सुमारे दोन लाखांहून अधिक चालक आणि वाहनमालक सहभागी होण्याची शक्यता आहे..ई-चालान प्रणाली दोषपूर्ण असून मनमानी पद्धतीने दंड आकारले जात असल्याचा आरोप ट्रान्सपोर्टर्सकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे ही प्रणाली रद्द करावी किंवा त्यात तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन आयुक्तांसोबत आज झालेली बैठक मात्र निष्फळ ठरली असून कोणताही तोडगा निघालेला नाही..बैठकीत समाधानकारक निर्णय न झाल्यामुळे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटीने उद्या मोठ्या संख्येने वाहने घेऊन मुंबईतील आझाद मैदानावर येणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Pune Mumbai Express Way: मिसिंग लिंक लवकरच सुरू होणार, तारीख आली समोर; वेळ वाचणार.दरम्यान, या दोन दिवसांच्या आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या औद्योगिक शहरांतील मालवाहतुकीवर होण्याची शक्यता आहे. दूध, भाजीपाला आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावरही याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ट्रान्सपोर्टर्सना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या शालेय परीक्षा सुरू असल्याने बस आणि ऑटो बंद राहिल्यास विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. तसेच चुकीचे ई-चालान रद्द करण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे..कोट्यवधींचा टोल, पण सुरक्षा शून्य? टँकरचालकाचा निष्काळजीपणा अन् मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे 'जाम'; आपत्कालीन यंत्रणेची मोठी कसोटी.महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पोलिस आणि परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही घेण्यात आली होती. मात्र ती बैठक निष्फळ ठरल्याने आता उद्याच्या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ॲक्शन कमिटीचे सदस्यही या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत असून सरकारकडून ठोस निर्णयाची मागणी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.