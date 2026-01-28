मुंबई

Ajit Pawar: विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! अजित पवारांच्या निधनामुळे महाराष्ट्रात शोक; मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा वेळापत्रकातही बदल

Mumbai University Timetable Change: अजित पवार यांचे निधन झाले आहे. यामुळे महाराष्ट्रात शोक व्यक्त केला जात असून मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे.
ESakal
Mansi Khambe
मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार यांचे निधन झाले आहे. मुंबईहून बारामती येथे प्रचारादरम्यान जात असताना त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला असून यामध्ये अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात हळहळ पसरली असून शोक व्यक्त केला जात आहे.

