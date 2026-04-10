Mumbai News : खाडी तणावातही मुंबईची गती कायम! गॅस टंचाईच्या भीतीला छेद; मेल-एक्सप्रेस प्रवाशांत दीड टक्के वाढ!

- नितीन बिनेकरमुंबई - इराण-अमेरिका-इस्त्रायल तणावामुळे खाडी भागात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचे पडसाद जगभर उमटत असताना मुंबईतही व्यावसायिक गॅस टंचाईची भीती व्यक्त केली जात होती. गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास मुंबईतील हॉटेल व्यवसाय डगमगेल आणि त्यात काम करणारे हजारो परप्रांतीय कामगार गावाकडे परततील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाच्या मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या ताज्या आकडेवारीने हा अंदाज फोल ठरल्याचे दिसत आहे. उलट प्रवाशांच्या संख्येत सुमारे दीड टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे..मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार मार्च २०२६ मध्ये ३४. ४७ लाखांहून अधिक प्रवाशांनी मेल-एक्सप्रेस गाड्यांमधून प्रवास केला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ जरी किरकोळ असली तरी संभाव्य आर्थिक परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर ती महत्त्वाची मानली जात आहे. विशेषतः परप्रांतीय कामगारांची ये-जा सुरूच असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.मुंबईचा हॉटेल आणि खानावळ व्यवसाय हा मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय कामगारांवर उभा आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील हजारो तरुण या व्यवसायात स्वयंपाकी, वेटर, हेल्पर, भांडी धुणारे कर्मचारी तसेच डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करतात. या कामगारांशिवाय मुंबईतील लहान हॉटेलपासून मोठ्या रेस्टॉरंटपर्यंतचा कारभार ठप्प होऊ शकतो, असे व्यावसायिक सांगतात..दरम्यान, प्रवासी महसुलातही जवळपास ८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तिकीट तपासणी मोहिमा, विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई तसेच लांब पल्ल्याच्या प्रवासातील वाढ यामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नात भर पडल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही मुंबईकडे होणारी ये-जा कायम असल्याचे चित्र आहे..भीतीपेक्षा वास्तव वेगळेमार्च २०२६मध्ये ३४. ४७लाख प्रवाशांनी मेल-एक्सप्रेस गाड्यांतून प्रवास केला, तर मार्च २०२५ मध्ये ही संख्या ३४ लाख होती. त्यामुळे सुमारे १.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. गॅस टंचाईच्या चर्चांनंतरही प्रवासी संख्येत घट न होता उलट वाढ झाली आहे..हॉटेल व्यवसायाचा खरा आधार कोण..?मुंबईतील हॉटेल उद्योग पूर्णपणे परप्रांतीय कामगारांवर अवलंबून आहे. स्वयंपाकी, वेटर, हेल्पर, साफसफाई कर्मचारी अशा विविध स्तरांवर त्यांचे वर्चस्व आहे. या कामगारांशिवाय शहरातील खाद्य व्यवसाय चालवणे अवघड असल्याचे स्पष्ट आहे..रेल्वेच्या तिजोरीत वाढ!मार्च २०२६मध्ये सुमारे ३२८ कोटी रुपये महसूल मिळाला, तर मार्च २०२५मध्ये तो सुमारे ३०४ कोटी रुपये होता. त्यामुळे महसुलात जवळपास ८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे..स्थलांतराचा अंदाज फोलगॅस टंचाई आणि रोजगारावर परिणाम होईल या भीतीमुळे परप्रांतीय कामगार मोठ्या प्रमाणात गावाकडे जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र मेल-एक्सप्रेस प्रवाशांची संख्या स्थिर राहिल्याने मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झालेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.