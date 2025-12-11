मुंबई

Mumbai To Uran ‘शॉर्टकट’ तयार! मोरा रो-रो सेवा अंतिम टप्प्यात... प्रवास होणार सोपा, कधी सुरु होणार?

Mumbai–Uran Mora Ro-Ro Service : मुंबई-उरण मोरा बंदर रो-रो सेवा एप्रिल २०२६ पर्यंत सुरू होणार आहे; प्रवाशांना वेळ, खर्च व धोका कमी होणार.
Sandip Kapde
Updated on

मुंबईला उरण तालुक्यातील मोरा बंदराशी जोडणारी दुसरी रो-रो (रोल ऑन-रोल ऑफ) सेवा एप्रिल २०२६ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

