Mumbai Local: लोकल कोंडीतून सुटका कधी? ‘एमयूटीपी’वर आतापर्यंत कोट्यवधींचा खर्च; गर्दी कायम

Local Train Update: रेल्वेतील गर्दी, अपघात यासारख्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी) सुरू झाला. मात्र यावर कोटी खर्च होऊनही गर्दी कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नितीन बिनेकर

मुंबई : उपनगरी रेल्वेतील गर्दी, अपघातांचा धोका आणि सतत होणारा उशीर कमी करण्यासाठी २००२ पासून मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी) सुरू झाला. या प्रकल्पावर आतापर्यंत हजारो कोटी खर्च झाले; मात्र अनेक महत्त्वाची कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.

