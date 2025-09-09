Mumbai Local: लोकल कोंडीतून सुटका कधी? ‘एमयूटीपी’वर आतापर्यंत कोट्यवधींचा खर्च; गर्दी कायम

नितीन बिनेकरमुंबई : उपनगरी रेल्वेतील गर्दी, अपघातांचा धोका आणि सतत होणारा उशीर कमी करण्यासाठी २००२ पासून मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी) सुरू झाला. या प्रकल्पावर आतापर्यंत हजारो कोटी खर्च झाले; मात्र अनेक महत्त्वाची कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. .रेल्वे विकास महामंडळाच्या (एमआरव्हीसी) महत्त्वाकांक्षी ‘एमयूटीपी-२’ प्रकल्पाअंतर्गत सीएसएमटी ते कुर्लादरम्यान पाचव्या-सहाव्या रेल्वेमार्गिकेचा समावेश आहे. ही मार्गिका झाली असती, तर गाड्यांची वारंवारिता वाढवणे शक्य झाले असते; मात्र हा प्रकल्प कित्येक वर्षांपासून कागदावरच आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे आठ हजार कोटी रुपये असून त्याचा थांगपत्ता अद्याप लागलेला नाही..Thane News: ठाणे जिल्ह्यात विषबाधेने चिमुकलीचा मृत्यू, कुटुंबातील चार जणांवर उपचार सुरू.एमयूटीपी प्रकल्पाचा खर्च व स्थितीएमयूटीपी-१ - ४,५०० कोटी खर्च; स्थिती - २००३ मध्ये सुरू, २०११ मध्ये पूर्णएमयूटीपी-२ - ५,३०० कोटी खर्च; स्थिती - २००८ मध्ये सुरू, २०२७मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षितएमयूटीपी-३ - १०,९४७ कोटी खर्च; स्थिती - काही कामे सुरू, बहुतेक रेंगाळलेलीएमयूटीपी-३बी - ३३,६९० कोटी खर्च; स्थिती - मंत्रिमंडळ मंजुरी, निविदा प्रक्रिया प्रलंबितकुर्ला-सीएसएमटी पाचवी-सहावी मार्गिका - ८,००० कोटी खर्च; स्थिती - केवळ कागदावरएमयूटीपी - ४ ४०,००० कोटी खर्च; स्थिती - अभ्यास व नियोजन टप्पा.प्रकल्पाची टप्प्यानुसार स्थितीएमयूटीपी-१सुरुवात : २००२-२००३पूर्ण : २०११कामे : लोकल रेल्वे सुधारणा, नव्या गाड्यांची खरेदी, सिग्नल प्रणाली सुधारणा, रस्ता-रेल्वे समन्वय (जागतिक बँक सहकार्य)स्थिती : काम पूर्णएमयूटीपी-२सुरुवात : २००८प्रमुख प्रकल्प :सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवी-सहावी मार्गिकाबोरिवली ते मुंबई सेंट्रल सहावी मार्गिकाठाणे ते दिवा अतिरिक्त मार्गिकाहार्बर मार्गाचा गोरेगावपर्यंत विस्तारडीसी ते एसी वीज रूपांतरनव्या लोकल गाड्या, तपासणी मार्गिकारेल्वेस्थानकात सुधारणाखर्च : ५,३०० कोटी (जागतिक बँकेचे सह-निधी)स्थिती : काही कामे पूर्ण, अनेक कामे अद्याप अपूर्ण.१० हजार व्ह्यूजसाठी गुगल अॅडसेन्स किती पैसे देते? जाणून घ्या नेमका आकडा....एमयूटीपी-३प्रमुख प्रकल्प :विरार ते डहाणू चौथी मार्गिकापनवेल ते कर्जत नवीन दुहेरी मार्गिकाबेकायदा रेल्वे क्रॉसिंग बंद करणे, स्थानकात सुधारणाऐरोली ते कळवा जोडणीस्थिती : इतर प्रकल्प प्रलंबितएमयूटीपी-३अमंजुरी : मार्च २०१९प्रमुख घटक :सीएसएमटी ते पनवेल वेगवान मार्गहार्बर मार्गाचा गोरेगाव ते बोरिवलीपर्यंत विस्तारबोरिवली ते विरार पाचवी व सहावी मार्गिकाकल्याण ते आसनगाव चौथी मार्गिकाकल्याण ते बदलापूर तिसरी व चौथी मार्गिकासीबीटीसी सिग्नल प्रणाली२१० एसी लोकल गाड्या खरेदीरेल्वेस्थानक सुधारणास्थिती : कामांना मंजुरी, काही प्राथमिक अंमलबजावणी सुरू, बहुतांश प्रकल्प प्रलंबितखर्च : ३३,६९० ते ५४,७७७ कोटी.एमयूटीपी-३बप्रस्तावित प्रकल्प :बदलापूर ते कर्जत तिसरी व चौथी मार्गिका (३२.४६ किमी)आसनगाव ते कसारा चौथी मार्गिका (३४.९७ कि.मी)पनवेल ते वसई नवीन उपनगरी मार्ग (६९.२३ कि.मी)२३८ एसी लोकल गाड्यांची खरेदीस्थिती : राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; निविदा प्रक्रिया व निधी व्यवस्था सुरूखर्च : १४,९०७ कोटीखर्च वाढला, दिलासा नाहीएमयूटीपी-२ साठी ५,३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता, तो दुप्पट झाला आहे. एमयूटीपी-३ साठी १०,९४७ कोटींचा अंदाज होता, तोही प्रचंड वाढला आहे.प्रत्येक टप्प्यात मूळ अंदाजापेक्षा दोन ते तीन पट खर्च होत आहे; पण इतका पैसा खर्चूनही प्रवासी सुुविधांमध्ये सुधारणा झालेली नाही..एखाद्या देशात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यासाठी कोणती सिस्टीम वापरतात? वाचा संपूर्ण प्रक्रिया.निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते; पण ते पूर्ण केव्हा होणार, याबाबत कुणी सांगत नाही. रखडलेले असताना नव्या घोषणा करून दिशाभूल केली जाते.- सुभाष हरिचंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, रेल यात्री परिषदअर्धवट प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. कुर्ला-सीएसएमटी पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेची कामे अपूर्ण असताना, रेल्वेने २,८५६ वंदे मेट्रो खरेदीची घोषणा केली आहे. अर्धवट प्रकल्प बाजूला ठेवत नवे स्वप्न दाखवण्यात काही अर्थ नाही.- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरी प्रवासी महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.