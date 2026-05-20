Mumbai Ro-Ro : रिकाम्या रो-रो फेऱ्यांवर कोट्यवधींचा बोजा; कोकणातील ‘पांढरा हत्ती’ प्रकल्प सरकारला अंगाशी

मुंबई: कोकणासाठी वाहतूक क्रांती म्हणून गाजावाजा करून सुरू केलेली मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा अल्पावधीत बंद झाली आणि केवळ काही मंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी अल्प प्रवासी असतानाही प्रचंड तोटा सहन करून हा 'पांढरा हत्ती' पोसण्याचा प्रयत्न सरकार अंगाशी आला आहे..फक्त १२ फेऱ्यांमध्ये ८९४ प्रवासी आणि १५४ वाहने वाहतूक करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी तांत्रिक बिघाडाचे कारण देऊन फेऱ्या अनिश्चित काळासाठी बंद करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. काही मंत्र्यांच्या हट्टामुळे हा अव्यवहार्य प्रकल्प लादल्याची खमंग चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..आकडेवारी (अल्पशा फेऱ्या):एकूण फेऱ्या: १२एकूण प्रवासी: ८९४एकूण वाहने: १५४एका फेरीसाठी इंधन: १८ ते २० हजार लिटरएकूण खर्च: दीड ते पावणेदोन कोटीअंदाजित उत्पन्न: ३५ ते ३६ लाखअंदाजित थेट नुकसान: १.१५ ते १.४० कोटी.रिकाम्या फेऱ्यांचे वास्तव:काही फेऱ्यांत जहाज अक्षरशः रिकामे धावले. ५ मार्चच्या विजयदुर्ग-मुंबई फेरीत एकही प्रवासी नव्हता, तर १९ मार्चच्या फेरीत केवळ एकच प्रवासी होता. अनेक फेऱ्यांमध्ये ३० ते ४० प्रवासी होते. तब्बल ६२० प्रवासी क्षमतेच्या जहाजासाठी ही संख्या अत्यंत नगण्य मानली जाते. उद्घाटनाच्या पहिल्याच फेरीत ४१३ प्रवासी दाखवत मोठ्या यशाचा दावा करण्यात आला होता; मात्र या सेवेला मिळणारा प्रतिसाद सातत्याने घसरत गेला..तोट्याचे गणित:'इकोनॉमी' तिकीट दर ३ हजारांपासून सुरू होत असल्याने, रेल्वे किंवा खासगी बस हा पर्याय अनेकांना अधिक स्वस्त आणि सोयीचा ठरतो. सर्व प्रवाशांनी किमान तिकीट दर भरला आणि वाहनांचे सरासरी भाडे मिळाले असे धरले तरी, एकूण उत्पन्न ३५ ते ३६ लाखांच्या आसपास जाते. इंधन खर्चाची तुलना केली तरी किमान १.१५ ते १.४० कोटींची थेट तफावत निर्माण झाली आहे. यात इतर खर्च नाहीत."जनतेच्या खऱ्या गरजा दुर्लक्षित करून अशा तोट्यातील योजनांवर पैसा खर्च करणे म्हणजे प्राधान्यक्रमांचा घोळ आहे. प्रलंबित मूलभूत कामांकडे अजूनही दुर्लक्ष होत आहे."— अक्षय महापदी, सचिव, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती.