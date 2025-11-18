Mumbai Viral Video: मर्द को भी दर्द होता है... मुंबईत स्टेशनवर काय घडलं? लोकलची वाट पाहणारा तरुण का रडत होता?

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. कंटेंट क्रिएटर तिलक दुबे (@tilakdevdubey) याने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये बोरीवली रेल्वे स्थानकावर एका तरुण एकटेपणात रडत असल्याचे दिसते. दुबे स्वतः लोकल ट्रेन चुकल्यामुळे तिथे बसले असताना ही घटना घडली. त्याची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे. पुरुषांच्या मानसिक आरोग्यावर देखील चर्चा सुरु झाली. .कॅप्शनमध्ये काय?दुबे याने व्हिडिओला कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे की, "आज मी बोरीवली स्थानकावर माझी ट्रेन चुकली होती. प्लॅटफॉर्म जवळजवळ रिकामा आणि शांत होता. पुढची ट्रेन अर्धा तास उशिरा होती. मी एका बाकावर बसलो आणि आजूबाजूला प्रवाशांना पाहत होतो. थोड्या वेळाने डावीकडे पाहिले, तर एक माणूस शांतपणे बसला होता. ट्रेन चुकली असावी, पण कदाचित वेळेपेक्षा मोठ्या कारणासाठी. त्याचे डोके खाली, डोळे भरलेले. तो रडत होता... पण अशा प्रकारे की कुणाचंही लक्ष जाणार नाही. तो शांत रडत होता.".Pune News: Yerwada पेट्रोल पंपावर कर्मचाऱ्याला मारहाण राडा, मग पोलिसांनी खाक्या दाखवताच.. Video Viral | Sakal News.तरुण का रडत होता?दुबे यांनी पुढे लिहिले, "मी उठलो आणि त्याच्याजवळ गेलो. भाऊ, काय झालं? ठीक आहात ना? असं विचारलं. तो स्तब्ध झाला, डोळे पुसले आणि हसण्याचा प्रयत्न करत म्हणाला, काही नाही... बस काही आठवणी आल्या... थँक्यू विचारल्याबद्दल." मग पुन्हा शांतता. तो रिकाम्या रुळांकडे बघत राहिला, जणू कधीच न येणाऱ्या ट्रेनची वाट पाहत असावा, किंवा त्याचं कुणीतरी हरवलेलं असावं".पुरुषही रडतात, पण शांतपणे....दुबे म्हणाले, "जग हळूहळू फिरत होतं. मला फक्त एकच विचार येत होता. पुरुषही रडतात, पण शांतपणे. कमजोरीमुळे नाही, तर कधीकधी वेदना समजणारी एकमेव भाषा म्हणजे शांतता." शेवटी त्यांनी प्रार्थना केली, "देवा, या माणसाच्या आयुष्यात सुख पाठव. मी ही पोस्ट टाकणार नव्हतो, कारण हे त्याचे वैयक्तिक क्षण होते. पण जगाला माहिती असावं की पुरुषांच्या मनात किती वेदना दडलेल्या असतात.".भावनिक प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ सध्या लाखो व्ह्यूज आणि हजारो लाइक्स मिळवत आहे. नेटिझन्सनी कमेंट्समध्ये भावनिक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहिले, "पुरुषांच्या शांत वेदनेची ही खरी ओळख आहे. काहींनी पुरुषांच्या मेन्टल हेल्थवर चर्चा करत म्हटलं, "समाजाच्या दबावामुळे पुरुष भावना दाबतात. ही पोस्ट बदल घडवेल.".Viral Video: ७०–८० वयातही शिकण्याची धडपड! महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालत आहे ‘आजीबाईंची शाळा’; व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल भावूक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.