Mumbai News: मुंबईकरांना संपाचा फटका! पाण्याचे संकट कायम, जिल्हा प्रशासनासोबतची बैठक निष्फळ

मुंबई : मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशन आणि प्रशासन यांच्यात सोमवारी (ता. ८) झालेली महत्त्वाची बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली. प्रशासनाकडून केवळ तोंडी आश्वासने दिली जात असून, कोणतीही लेखी हमी देण्यास नकार देण्यात आल्यामुळे टैंकर असोसिएशनने अनिश्चितकालीन संप मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे मुंबईकरांवरील पाण्याचे संकट कायम राहणार आहे..वॉटर टँकर असोसिएशनच्या या संपामुळे आधीच १० टक्के पाणीकपातीचा सामना करणाऱ्या मुंबईत पाण्यासाठी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. वाढत्या पोलिस कारवाया आणि केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या कडक नियमांविरोधात टँकरचालकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, टँकर असोसिएशनचे पदाधिकारी संबंधित शासकीय अधिकारी आणि विविध यंत्रणांच्या प्रतिनिधींची तातडीची बैठक पार पडली..Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली .या बैठकीत टँकर असोसिएशनने आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. पण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आम्ही या मागण्यांवर लेखी उत्तर देऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे कोंडी निर्माण झाली. त्यामुळे मुंबईत टँकर असोसिएशनचा संप सुरूच राहणार आहे. मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनच्या या अचानक पुकारलेल्या संपामागील मुख्य कारण केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाचे कडक नियम, पोलिस, प्रशासनाची कारवाई आणि टँकरचालकांविरुद्ध दाखल होणारे एफआयआर (गुन्हे) हे आहे. टँकरमालक बऱ्याच काळापासून या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याची आणि टँकर व्यवसायासाठी एक स्पष्ट धोरण बनवण्याची मागणी करीत आहेत..'सीएसएमटी'मध्ये पाणीटंचाईसीएसएमटी रेल्वे स्थानकामध्ये रोजच्या पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. दररोज २६ गाड्यांचे वॉटरिंग, प्रवाशांच्या गरजा, स्थानक इमारत, सार्वजनिक शौचालये, रनिंग रूम, कँटीन आणि डब्ल्यूडी डेपोतील ट्रेन स्वच्छता यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. फलाट स्वच्छतेसाठीही सतत पाणी वापरले जाते. महापालिकेकडून अंदाजे सहा लाख लीटर आणि टँकरद्वारे सुमारे सात लाख लिटर (सुमारे १४४ टँकर/दिवस) पुरवठा केला जातो. सोमवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत ५० टँकर मिळाले, तरीही पुरवठ्याची कमतरता होती. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने इगतपुरी, पनवेल आणि भुसावळ येथे पर्यायी पाण्याची व्यवस्था सुरू केली आहे. प्रशासनाने प्रवाशांना पाण्याच्या वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन केले आहे..Mumbai: मुंबईतील विहार तलावाला पौर्तुगीजकालीन इतिहास, पावणेचारशे वर्षांपूर्वीचे अवशेष अजूनही जिवंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.