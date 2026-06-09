मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांना संपाचा फटका! पाण्याचे संकट कायम, जिल्हा प्रशासनासोबतची बैठक निष्फळ

Tanker Association Strike: वॉटर टँकर असोसिएशनने संप पुकारला असून जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत हा संप मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यामुळे मुंबईकरांवरील पाण्याचे संकट कायम राहणार आहे.
Water Supply from tanker

Water Supply from tanker

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशन आणि प्रशासन यांच्यात सोमवारी (ता. ८) झालेली महत्त्वाची बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली. प्रशासनाकडून केवळ तोंडी आश्वासने दिली जात असून, कोणतीही लेखी हमी देण्यास नकार देण्यात आल्यामुळे टैंकर असोसिएशनने अनिश्चितकालीन संप मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे मुंबईकरांवरील पाण्याचे संकट कायम राहणार आहे.

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