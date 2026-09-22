Mumbai Water Metro: मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी समुद्रतळाचा मोठा अडथळा; खडकाळ भागात ‘रॉक ड्रेजिंग’, २५० किमी जलमार्गांचा विकास

-नितीन बिनेकर कोची : मुंबई वॉटर मेट्रोच्या बोटी सुरू करण्यापूर्वी जलमार्ग सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जलमार्गांची खोली, समुद्रतळाची रचना, गाळाचे प्रमाण आणि भरती-ओहोटीचा अभ्यास करून बोटींच्या सुरक्षित नौकानयनासाठी आवश्यक बाबी तपासण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी समुद्रतळ खडकाळ असल्याने अपेक्षित खोलीसाठी ‘रॉक ड्रेजिंग’ करावे लागू शकते. त्यामुळे बोटी आणि टर्मिनल उभारणीसोबतच जलमार्गांचा विकास हेही प्रकल्पातील महत्त्वाचे काम ठरणार आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.कोची वॉटर मेट्रोला भेट देऊन तिची कार्यपद्धती, आधुनिक टर्मिनल, इलेक्ट्रिक बोटी, प्रवाशांच्या चढ-उताराची व्यवस्था आणि मेट्रो-बसशी असलेली जोडणी यांची पाहणी करण्यात आली. तसेच, KMRLच्या अधिकाऱ्यांशी मुंबई वॉटर मेट्रोच्या नियोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली. कोचीचा अनुभव मुंबईसाठी मार्गदर्शक ठरणार असला, तरी मुंबईचा समुद्र, खाड्या, बंदर परिसर आणि भरती-ओहोटीची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे मुंबईच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार जलमार्गांचे तांत्रिक नियोजन करावे लागणार आहे..डीपीआरमध्ये जलमार्गांचा अभ्यासकोची मेट्रो रेल लिमिटेडने (KMRL) तयार केलेला मुंबई वॉटर मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडे सादर करण्यात आला आहे. KMRLच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, बोटींच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी जलमार्गांची खोली आणि समुद्रतळाची स्थिती तपासण्यात आली आहे. आवश्यक ठिकाणी ड्रेजिंग, गाळ काढणे आणि खडकाळ भागात रॉक ड्रेजिंगची कामे करावी लागू शकतात..२५० किमीचे जलमार्गडीपीआरनुसार सुमारे २५० किलोमीटरच्या जलमार्गांचा विकास प्रस्तावित आहे. त्यात २१ मार्ग, ४९ टर्मिनल आणि २०७ इलेक्ट्रिक व हायब्रिड बोटींचे नियोजन आहे. वैतरणा, वसई, माणोरी, ठाणे, पनवेल, करंजा, मुंबई बंदर परिसर आणि किनारी भागातील जलमार्गांचा त्यात समावेश आहे. विद्यमान जलवाहतूक मार्ग आणि टर्मिनलचे आधुनिकीकरण करण्याचेही नियोजन आहे.पहिल्या टप्प्यात ११ मार्गपहिल्या टप्प्यात ११ जलमार्ग आणि २४ स्थानके विकसित करण्याचे नियोजन आहे. हे मार्ग २५ विद्यमान बोट जेट्टींशी जोडले जाणार आहेत. वर्सोवा - मढ हा त्यातील महत्त्वाचा मार्ग आहे. या टप्प्यात जेट्टी आणि टर्मिनलच्या विकासासोबत जलमार्गांची योग्य खोली राखणे आणि सुरक्षित नौकानयनासाठी आवश्यक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत..तीन टप्प्यांत विस्तारप्रकल्पाची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत करण्याचे नियोजन आहे. उपलब्ध प्रकल्प नियोजनानुसार पहिला टप्पा २०२९पर्यंत, दुसरा २०३०पर्यंत आणि अंतिम टप्पा २०३६पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच भविष्यातील संपूर्ण नेटवर्कचा विचार करून पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागणार आहेत.कोचीचा अनुभव, मुंबईची परिस्थिती वेगळीकोचीची वॉटर मेट्रो प्रामुख्याने विस्तीर्ण बॅकवॉटर आणि बेटांमधील जलवाहतुकीवर आधारित आहे. मुंबईत समुद्र आणि खाड्यांसोबत गाळ, भरती-ओहोटी तसेच काही भागांत खडकाळ समुद्रतळ आहे. त्यामुळे कोचीतील तंत्रज्ञान आणि कार्यपद्धतीचा अनुभव घेताना मुंबईच्या परिस्थितीनुसार जलमार्गांची रचना करणे आवश्यक ठरणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...रु. ६,०६६ कोटींचा प्रकल्पमुंबई वॉटर मेट्रोचा व्यापक प्रकल्प सुमारे रु. ६,०६६ कोटींचा असून त्यात जलमार्ग, टर्मिनल, बोटी आणि संबंधित पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. व्यापक प्रकल्प आराखड्यात विद्यमान आणि प्रस्तावित जलमार्गांचा समावेश करून मोठ्या नेटवर्कचा विचार करण्यात आला आहे.मुंबई वॉटर मेट्रो - ठळक आकडे२५० किमी - डीपीआरमधील प्रस्तावित जलमार्ग२१ मार्ग - प्रस्तावित मार्ग४९ टर्मिनल - नियोजित टर्मिनल२०७ बोटी - इलेक्ट्रिक व हायब्रिड बोटीरु. ६,०६६ कोटी - व्यापक प्रकल्पाचा खर्च११ मार्ग - पहिला टप्पा२४ स्थानके - पहिला टप्पा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.