Mumbai Water Supply: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! २ दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार, कधी आणि कुठे?

मुंबई : गेल्या काही दिवसात राज्यभरात पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे शहरासह गावांना होणाऱ्या पाणीपातळीत चांगली वाढ झाली आहे. मुंबईला देखील पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही जलाशय तुडुंब भरले आहेत. मात्र असे असले तरीही मुंबईकरांना आता पाणीबाणीचा सामना करावा लागणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेकडून मुंबईच्या मुख्य पाण्याच्या पाईपलाईनवरील पाच व्हॉल्व्ह बदलण्याचे आणि देखभालीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यामुळे १४ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर असे दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद केला जाणार आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० ते १५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ वाजेपर्यंत जलवाहिनीचे काम करण्यात येणार आहे. यामुळे एकूण २२ तास पाणी पुरवठा ठेवण्यात येणार असून मुंबईकरांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Mhada Lottery: मुंबईत म्हाडाचं घर खरेदीची सुवर्णसंधी! लॉटरीशिवाय विक्री होणार; वाचा सविस्तर.कोणत्या भागात पाणीपुरवठा बंद?मुंबई शहर आणि उपनगरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या आणि नवीन तानसा जलवाहिनी, तसेच विहार ट्रंक मेनवरील एकूण पाच व्हॉल्व्ह (चार बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह आणि एक स्लूइस व्हॉल्व्ह) बदलण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. परिणामी घाटकोपर, कुर्ला, चेंबूर आणि माटुंगा, वडाळा, सायन भागातील काही भागात २२ तास पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे..दादर-सायन परिसरातील 'या' भागात पाणीपुरवठा बंददादर-सायन परिसरातील सायन (पूर्व आणि पश्चिम), दादर पूर्व, माटुंगा पूर्व, वडाळा, चुनाभट्टीचा काही भाग, प्रतीक्षा नगर, शास्त्री नगर, आल्मेडा कंपाऊंड, पंचशील नगर, वडाळा ट्रक टर्मिनल, सोडा बिल्डिंग्स (न्यू कफ परेड), सायन कोळीवाडा-सरदार नगर, संजय नगर, गांधी नगर, गांधी नगर, गावचा भाग मिठागर, वडाळा आणि भीमवाडीचे प्रवेशद्वार क्र. ४ आणि ५ याठिकाणी पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..कुर्ला परिसरातील 'या' भागात पाणीपुरवठा बंदकुर्ला येथील न्यू टिळक नगर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, साबळे नगर, संतोषी माता नगर, क्रांती नगर, नेहरू नगर, मदर डेअरी रोड, शिवसृष्टी रोड, नाईक नगर, जागृती नगर, केदारनाथ मंदिर मार्ग, एस.जी. बर्वे मार्ग (कुर्ला पूर्व), नवरे बाग, कामगार नगर, कामगार नगर, पोलीस कोठडी, हनुमान नगर. चुनाभट्टी, राहुल नगर, एव्हरर्ड नगर, कुरेशी नगर, तक्षशिला नगर, चाफे गल्ली, पान बाजार, त्रिमूर्ती मार्ग, व्ही.एन. पुरव मार्ग, उमरवाडी मार्ग, अलीदादा इस्टेट, राजीव गांधी नगर, स्वदेशी जीवन चाळ, चुनाभट्टी फाटक, म्हाडा कॉलनी, म्हाडा कॉलनी, मुरब्बी रोड, नागरवाडी, मुरब्बी मार्ग. नगर परिसरात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..Navi Mumbai News: नवी मुंबईत वाहतुकीत बदल! 'या' भागात नो पार्किंग; नवे नियम लागू .चेंबूर परिसरातील 'या' भागात पाणीपुरवठा बंद चेंबूर येथील टिळक नगर, टिळक नगर स्टेशन रोड, पेस्तोम सागर रोड क्र. 1 ते 6, ठक्कर बाप्पा कॉलनी (सेक्टर 1 ते 4), शास्त्री नगर, वत्सलाताई नाईक नगर, सहकार नगर, शेल कॉलनी, इंदिरा नगर, एसजी बर्वे मार्ग, ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर (गोड रोड, कॉलनी रोड) आम्ही सेवा देत आहोत. यशवंत नगर, सम्राट अशोक नगर, राजा मिलिंद नगर, आदर्श नगर, भक्ती पार्क, अजमेरा कॉलनी, एमएमआरडीए एसआरए कॉलनी परिसरात पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.