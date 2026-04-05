Crime News: भोंदूबाबाकडून महिलेच्या गुप्तांगाला स्पर्श अन्..., खरातनंतर आणखी एक प्रकरण बाहेर ; नेमके काय घडले?

मुंबई : राज्यभरात भोंदू अशोक खरात प्रकरणा एकच खळबळ पसरली आहे. खरातने हजारो महिलांवर केलेल्या अत्याचारप्रकारणी अनेकल धक्कादायक खुलासे होत आहेत. या प्रकरणी पोलीस आणि न्यायालयीन तपास सुरु असताना आता रायगडमध्येही खरात प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाली असल्याचे समोर आले आहे. .रायगडच्या खालापुरमध्ये भोंदू बाबाचे प्रकरण समोर आले आहे. यामध्ये एका भोंदूबाबाने महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. याबाबत पीडित महिलेने आरोपी भोंदूबाबा विरोधात तक्रार दाखल केली असून, त्यानुसार पीडित महिला पतीच्या प्रेयसी बाबत उपाय करण्यासाठी भोंदूबाबाकडे गेली होती. यावेळी अघोरी पूजा विधी करण्याच्या बहाण्याने भोंदूबाबाने महिलेला शारीरिक स्पर्श करून तिच्यावर अत्याचार केला..Mumbai News: मराठी माणूस मुंबईतच राहणार, प्रवीण दरेकर यांचा विश्वास .नेमकं काय घडले?रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील महड येथील निर्जन ठिकाणी असलेल्या फार्म हाऊस येथे ही घटना घडली. मुंबई सांताक्रूझ येथील पीडित महिला पतीच्या प्रेयसी बाबत उपाय करण्यासाठी भोंदूबाबाकडे गेली होती. यावेळी भोंदूबाबाने मध्यरात्रीच्या वेळी अघोरी पुजाविधी केली. यामध्ये महिलेच्या गुप्तांगातील द्रव काढून तो दोऱ्याला लावून तो दोरा जाळला. तसेच शारिरीक संबंध करीत अत्याचार केला. असे पीडित महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे..दरम्यान, अब्दुल रशीद उर्फ बाबाजान (रा. कळंबोली, नवीमुंबई) असे आरोपी भोंदूबाबाचे नाव असून या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तसेच सध्या भोंदूबाबाला अटक करण्यात आली असून पोलिसांकडून याबाबत अधिक तपास सुरु आहे.