Bhim Jayanti: आमचा वर्षात एकच उत्सव... नियम का? भीम जयंतीत DJ बंदीवरून वरळीत नागरिक-पोलिस आमनेसामने; काय घडलं?

मुंबईतील वरळी भागातील बीबीडी चाळीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या भीम जयंती उत्सवात नागरिक आणि पोलिस यांच्यात थेट सामना झाला. उत्सवाच्या मुख्य आकर्षण असलेल्या डीजे लावण्यास परवानगी नाकारल्याने भीमसैनिकांचा संताप ओसंडून वाहू लागला. स्थानिक नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून मोठ्या प्रमाणात निषेध व्यक्त केला. .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्याचा आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचा इतिहास पुन्हा एकदा जागृत करणाऱ्या या जयंती उत्सवात पारंपरिक घोषणा, भक्तीगीते आणि प्रेरणादायी गाणी यांचा समावेश असतो. मात्र यंदा डीजे लावण्यावर बंदी घालण्यात आल्याने संपूर्ण वातावरण तणावपूर्ण बनले. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी केली. यात महिलांचा मोठा सहभाग दिसून आला..पोलिसांनी मोठा फौजफाटा तैनात करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नागरिकांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. "पोलिसांनी मुद्दामहून लाईट आणि डीजे बंद करायला लावले," असा दावा नागरिकांनी केला. त्यांनी पुढे म्हटले की, "आमच्याकडे वर्षातून फक्त तीन उत्सव असतात – १४, १५ आणि १६ एप्रिल. या काळात मात्र पोलिस अडथळे आणतात. इतर कोणत्याही उत्सवात नियम पाळले जात नाहीत आणि पोलिस संरक्षण देतात, मग आमच्यावेळी मात्र नियम का?".नागरिकांच्या मते, पोलिस मुद्दाम सूड उगवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भीमसैनिकांनी "आम्ही फक्त आपल्या बाबासाहेबांच्या स्मृतीत उत्सव साजरा करू इच्छितो, तरीही अडथळे का?" अशा भावना व्यक्त केल्या. संपूर्ण परिसरात घोषणांचा गजर आणि महिलांच्या सहभागामुळे वातावरण अधिक तेढपूर्ण झाले होते..पोलिसांनी परिस्थिती आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले असले तरी नागरिकांचा रोष कमी होण्याचे चिन्ह नव्हते. या उत्सवात डीजे लावण्यास मिळालेल्या बंदीमुळे वादळ निर्माण झाले आहे.