मुंबई

Bhim Jayanti: आमचा वर्षात एकच उत्सव... नियम का? भीम जयंतीत DJ बंदीवरून वरळीत नागरिक-पोलिस आमनेसामने; काय घडलं?

Tension Erupts in Worli BDD Chawl as Police Deny DJ Permission During Bhim Jayanti Celebrations : वरळीतील बीडीडी चाळ परिसरात भीम जयंती उत्सवावेळी डीजे लावण्यास नकार दिल्यामुळे नागरिक आणि पोलिसांमध्ये तीव्र तणाव निर्माण झाला असून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उसळले
Worli Clash Over DJ Ban During Bhim Jayanti Celebrations

Sandip Kapde
मुंबईतील वरळी भागातील बीबीडी चाळीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या भीम जयंती उत्सवात नागरिक आणि पोलिस यांच्यात थेट सामना झाला. उत्सवाच्या मुख्य आकर्षण असलेल्या डीजे लावण्यास परवानगी नाकारल्याने भीमसैनिकांचा संताप ओसंडून वाहू लागला. स्थानिक नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून मोठ्या प्रमाणात निषेध व्यक्त केला.

Related Stories

No stories found.