Mumbai Construction Accident : वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान लोखंडी रॉड कोसळून एक जण गंभीर जखमी; KEM Hospital परिसरात घटना

मुंबई : वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान (Mumbai Construction Accident) लोखंडी रॉड खाली कोसळून एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी घडली. ही घटना KEM Hospital परिसरात घडली असल्याची माहिती समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णालय परिसरातून जात असलेल्या एका व्यक्तीच्या डोक्यावर अचानक लोखंडी रॉड पडला. या अपघातात संबंधित व्यक्तीच्या डोक्याला जबर मार बसला असून तो गंभीर जखमी झाला आहे..Igatpuri School Accident : इगतपुरीत Little Blossom शाळेच्या आवारात शिक्षकाने विद्यार्थ्याच्या अंगावर घातली कार; CCTV फुटेज पाहिल्यावर पालकांचा संताप.घटनेनंतर स्थानिकांनी तातडीने मदत करत जखमी व्यक्तीला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, मुंबईत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांदरम्यान स्लॅब, लोखंडी रॉड आदी साहित्य कोसळण्याच्या घटना पुन्हा समोर येत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे..संबंधित कंत्राटदार आणि कामगारांच्या निष्काळजीपणामुळे अशा घटना घडत असल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.