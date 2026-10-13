मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! ४० मिनिटांचा प्रवास ५ मिनिटांत पार, मरीन ड्राईव्ह ते ऑरेंज गेट प्रकल्प वेगात; कधी होणार पूर्ण?

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नागरिकांचा प्रवास सुसाट आणि आरामदायी करण्यासाठी प्रशासनाकडून नेहमीच नवनवीन प्रकल्प सुरु केले जातात. अशातच शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह असा भूमिगत बोगदा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगात सुरु असून याबाबत १ किलोमीटरच्या बोगद्याचे खोदकाम पूर्ण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी ८ हजार ५६ कोटी रुपये खर्चाच्या ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भूमिगत बोगदा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु केले आहे. या मार्गामुळे २२ ते ४० मिनिटांचा प्रवास अवघ्या ५ ते ७ मिनिटात पार होणार आहे. ईस्टर्न फ्रीवेला थेट कोस्टल रोड आणि मरीन ड्राईव्हशी जोडणाऱ्या या मार्गामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे..गिरणी कामगारांच्या घरांची प्रतीक्षा संपली! घरे उभारण्यासाठी साडेचार हेक्टर जागा, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लवकरच जागेबाबत पत्र मिळणार .बोगद्याची वैशिष्ट्ये७ किलोमीटर लांबीचे दोन स्वतंत्र जुळे बोगदे उभारले जात असून यामध्ये ३.२ मीटर रुंदीच्या २-२ वाहतूक लेन्ससह एक आपत्कालीन लेनची व्यवस्था आहे.तातडीच्या प्रसंगी वापरासाठी दोन्ही बोगद्यांदरम्यान दर ३०० मीटरवर जोडणारे मार्ग तयार केले जाणार आहेत.हा मार्ग जमिनीखालून जात असताना वर ७०० निवासी इमारती आणि ऐतिहासिक परिसर आहेत..Panvel Traffic: केवळ पाच मिनिटांच्या प्रवासासाठी तब्बल २ तास, पनवेल-करंजाडे मार्गावर भीषण कोंडी, प्रवाशांचा मनस्ताप.प्रकल्प कधी पूर्ण होणार?हा प्रकल्प डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी हा प्रकल्प जून २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तथापि, या प्रकल्पाचा खर्च ८,०५६ कोटी रुपये इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.