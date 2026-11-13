मुंबईकरांचा प्रवास आणखी गारेगार होणार! नव्या ई-मिडी बससाठी करार, बेस्टच्या ताफ्यात १,५०० गाड्यांची भर पडणार

मुंबई : बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात आणखी १,५०० वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मिडी बसगाड्यांची भर पडणार आहे. या बसगाड्यांच्या पुरवठ्यासाठी आज (ता. १२) बेस्ट भवन येथे दोन कंपन्यांसोबत करार करण्यात आला..केंद्र सरकारच्या 'पीएम ई-ड्राइव्ह' योजनेअंतर्गत भाडेतत्त्वावर या बसगाड्या उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून, मार्च २०२७ पासून त्यांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्यात येणार <आहे. मार्च २०२८ पर्यंत सर्व बसगाड्या बेस्टच्या ताफ्यात दाखल होतील. नऊ मीटर लांबीच्या या बसगाड्यांपैकी १,०५० बसगाड्यांचा पुरवठा मेसर्स मुंबई विद्युत वाहन ऑपरेशन प्रा. लि. कंपनीकडून, तर ४५० बसगाड्यांचा पुरवठा मेसर्स साईग्रीन ईव्हीएम प्रा. लि. कंपनीकडून केला जाणार आहे..Mumbai News: मुंबईला उडवणाऱ्या धमक्यांचे सत्र सुरूच, पुन्हा बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर .राष्ट्रीय स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे या कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. या बसगाड्यांचा वापर प्रामुख्याने मेट्रो स्थानकांपासून प्रवाशांना इच्छित स्थळी पोहोचविण्यासाठी केला जाणार आहे. मार्च २०२७ पर्यंत सुमारे २२५ बस दाखल होण्याची अपेक्षा आहे..विनयभंगानंतर तरुणीला लोकलखाली ढकलल्याचा आरोप; नायगाव स्थानकातील धक्कादायक घटना|Naigaon | Mumbai news.आसनाजवळ यूएसबी चार्जिंगप्रत्येक बसमध्ये २८ प्रवाशांसाठी आसनव्यवस्था असून, दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअरची स्वतंत्र जागा आणि स्वयंचलित रॅम्प असेल. एका चार्जिंगमध्ये या बस किमान २०० किलोमीटर धावू शकतील. तसेच आसनाजवळ यूएसबी चार्जिंगची सुविधा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.