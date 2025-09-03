Mumbai News: गणेश विसर्जनासाठी मुंबई सज्ज; १० हजार कर्मचारी, २९० कृत्रिम तलावांची व्यवस्था

मुंबई : अनंत चतुर्दशीदिनी (ता.६) होणाऱ्या गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी महानगरपालिकेने संपूर्ण तयारी केली असून गणरायाला निरोप देण्यासाठी विविध सोयी-सुविधांसह प्रशासन सज्ज आहे. विसर्जन सुलभ, निर्विघ्नपणे पार पडावे, यासाठी महानगरपालिकेचे जवळपास १० हजार अधिकारी - कर्मचारी, २४५ नियंत्रण कक्ष तसेच अन्य विविध सोयीसुविधांसह सुसज्ज आहेत. .यंदा गणेश मूर्ती विसर्जनासाठी ७० नैसर्गिक स्थळांसह सुमारे २९० कृत्रिम विसर्जनस्थळांवर व्यवस्था करण्यात आली आहे. अधिकाधिक भाविक तसेच सार्वजनिक श्रीगणेशोत्सव मंडळांनी महानगरपालिकेने तयार केलेल्या कृत्रिम तलावांमध्ये श्रीगणेश मूर्ती विसर्जन करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे..गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासंबंधित पूर्वतयारीबाबत उप आयुक्त (परिमंडळ-२) तथा गणेशोत्सव समन्वयक प्रशांत सपकाळे यांनी सांगितले की, मुंबईतील श्रीगणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, महानगरपालिकेकडून यंदाही अधिकाधिक विविध सोयी-सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील घरगुती तसेच सार्वजनिक श्रीगणेशमूर्तीच्या विसर्जनासाठी मागील दोन महिन्यांपासून पूर्वतयारी सुरू आहे..Thane Traffic: वाहतूक पोलिसांचा कडक इशारा! लोडिंग-अनलोडिंगवर बंदी, 'या' वाहनांना नो एन्ट्री; कधी अन् कुठे? .विसर्जनासाठी येणारे वाहन चौपाटीवरील वाळूमध्ये अडकू नयेत व मूर्तींचे विसर्जन सुरळीतपणे पार पडावे, यासाठी विविध ठिकाणच्या चौपाटीच्या किनाऱ्यांवर १ हजार १७५ स्टील प्लेट तसेच छोट्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी विविध ठिकाणी ६६ जर्मन तराफ्यांचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. चौपाट्यांवर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून २ हजार १७८ जीवरक्षकांसह ५६ मोटरबोटी तैनात केल्या आहेत. निर्माल्य संकलित करण्यासाठी ५९४ निर्माल्य कलशांसह ३०७ निर्माल्य वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे..महानगरपालिकेच्या विविध खात्यातील कर्मचा-यांमध्ये योग्य तो समन्वय साधण्यासाठी मुख्य नियंत्रण कक्षासह प्रशासकीय विभागांच्या स्तरावर २४५ नियंत्रण कक्ष आहेत. तर सुरक्षेच्या दृष्टीने १२९ निरीक्षण मनोरे उभारण्यात आले आहेत. विसर्जनस्थळावर ४२ क्रेनचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. विविध ठिकाणी २८७ स्वागत कक्ष तयार करण्यात आले आहेत..विसर्जनस्थळी येणाऱ्या भाविकांसाठी आरोग्य विभागाकडून २३६ प्रथमोपचार केंद्रांसह ११५ रुग्णवाहिका देखील सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. विसर्जनस्थळी प्रकाश योजनेसाठी सुमारे ६ हजार १८८ प्रकाश झोत दिवे (फ्लडलाईट) आणि शोधकार्यासाठी १३८ दिवे (सर्चलाईट) लावले आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी १९७ तात्पुरती शौचालये उपलब्ध करुन दिली आहेत. त्याचबरोबर आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महानगरपालिकेतर्फे अग्निशमन दलाच्या सुसज्ज वाहनासहीत प्रशिक्षित मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहेत..क्यूआर कोड स्कॅन करुन घ्या घराजवळील कृत्रिम तलावांची माहितीमुंबईत पर्यावरणपूरक श्रीगणेशोत्सव साजरा व्हावा, यासाठी महानगरपालिकेने यंदा सुमारे २९० कृत्रिम तलाव तयार केले आहेत. महानगरपालिका संकेतस्थळावरील https://www.mcgm.gov.in/irj/go/km/docs/documents/HomePage%20Data/Whats%20New/ganpati_art_ponds.pdf या लिंकवर कृत्रिम तलावांची यादी उपलब्ध आहे. या यादीमध्ये संबंधित कृत्रिम तलावाची गुगल मॅप लिंकही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच, क्यूआर कोड स्कॅन करुन किंवा बीएमसी व्हॉटसअॅप चॅटबॉट ८९९९-२२-८९९९ या क्रमांकावरुनही कृत्रिम तलावांसंबंधित माहिती जाणून घेता येईल..भव्य गणपती विसर्जन पाहण्यासाठी मुंबईतील 'ही' ठिकाणे आहेत बेस्ट.विसर्जनादरम्यान नागरिकांनी पावित्र्य जपण्याचे तसेच काळजी घेण्याचे आवाहन :अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी मुंबईतील सर्व विसर्जनस्थळी नागरिकांनी पावित्र्य व मांगल्य जपावे. उत्सवादरम्यान गर्दीच्या तसेच विसर्जनस्थळी जबाबदारीने आणि सतर्कतेने वागावे. महानगरपालिका आणि मुंबई पोलीस दलाकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..मत्स्यदंशापासून बचाव करा, वेळीच प्रथमोपचार घेण्याचे आवाहन :ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत मुंबई येथील समुद्राच्या किनारपट्टीवर ‘ब्लू बटन जेलीफीश’, ‘स्टिंग रे’ प्रजातीच्या माशांचा वावर अधिक दिसून येतो. विसर्जनादरम्यान मत्स्यदंश होऊ नये, याची काळजी नागरिकांनी घेण्याचे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. मत्स्यदंशाची घटना घडल्यास चौपाटी परिसरात वैद्यकीय कक्ष सज्ज ठेवण्यात आला आहे. तसेच १०८ रूग्णवाहिकादेखील तैनात करण्यात आली आहे..नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहनयंदा अनंत चतुर्दशी दिवशी (शनिवार, दिनांक ६ सप्टेंबर २०२५) समुद्रात सकाळी ११.०९ वाजता ४.२० मीटरची भरती, सायंकाळी ५.१३ वाजता १.४१ मीटरची ओहोटी तसेच रात्री ११.१७ वाजता ३.८७ मीटर उंचीची भरती असेल. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवार, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी पहाटे ५.०६ मिनिटांनी ०.६९ मीटरची ओहोटी, सकाळी ११.४० वाजता ४.४२ मीटरची भरती असेल. विसर्जनासाठी चौपाट्यांवर येणाऱ्या नागरिकांनी भरती व ओहोटीदरम्यान सतर्क राहावे, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..Mumbai News: “मराठा आमचे बांधव” म्हणत मुस्लिम संघटना उतरल्या स्वच्छतेसाठी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.