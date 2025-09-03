मुंबई

Mumbai News: गणेश विसर्जनासाठी मुंबई सज्ज; १० हजार कर्मचारी, २९० कृत्रिम तलावांची व्यवस्था

Ganesh Visarjan : गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी महानगरपालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. गणरायाला निरोप देण्यासाठी विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
Ganesh Visarjan
Ganesh Visarjan ESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : अनंत चतुर्दशीदिनी (ता.६) होणाऱ्या गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी महानगरपालिकेने संपूर्ण तयारी केली असून गणरायाला निरोप देण्यासाठी विविध सोयी-सुविधांसह प्रशासन सज्ज आहे. विसर्जन सुलभ, निर्विघ्नपणे पार पडावे, यासाठी महानगरपालिकेचे जवळपास १० हजार अधिकारी - कर्मचारी, २४५ नियंत्रण कक्ष तसेच अन्य विविध सोयीसुविधांसह सुसज्ज आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Municipal Corporation
Ganeshotsav
Anant Chaturdashi
Ganesh Visarajan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com