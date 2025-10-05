BMC

Mumbai News: मुंबईकरांचा त्रास कमी होणार! पाऊस थांबताच काँक्रीटीकरणाला सुरुवात; पालिकेची खड्डेमुक्त शहराकडे वाटचाल

Municipal Corporation: पाऊस ओसरताच मुंबईतील रस्ते काँक्रीटीकरणाची कामे पुन्हा सुरू करण्यात आली आहेत. याबाबत पालिकेने रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या डॅशबोर्डवर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे.
Published on

मुंबई : पावसाळ्यामुळे थांबलेली मुंबईतील रस्ते काँक्रीटीकरणाची कामे आता पुन्हा सुरू होत आहेत. गेल्या चार महिन्यांच्या खंडानंतर पालिकेकडून शहरात पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर रस्ते सिमेंटीकरणाचा वेग वाढविण्यात येणार आहे. प्राथमिक टप्प्यात बॅरिकेडिंग, माहिती फलक लावणे, वाहतूक विभागाकडून परवानग्या घेणे अशी कामे सुरू झाली असून, पुढच्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष कामाला गती मिळणार आहे.

