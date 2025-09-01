Mumbai Ganeshotsav: मुंबईत पाचव्या दिवशी ३६ हजार गणेशमूर्तींचे विसर्जन

मुंबई : राज्यभरात रविवार (ता. ३१ ऑगस्ट) रोजी पाच दिवसांच्या गणेशमुर्तीचे विसर्जन पार पडले. यंदा प्रशासनाने सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्त्रोतात करण्यास सांगितले आहे. याबाबत प्रदूषण नियामक मंडळाने परवानगी दिली असल्याचा दावा गणेशोत्सव समितीने केला आहे. मुंबईत गणेशोत्सवातील पाचव्या दिवसाच्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन संपन्न झाले असून एकूण ३६ हजाराहून अधिक मूर्तींचे विसर्जन झाले आहे अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. .महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक ८३८, घरगुती ३५ हजार २३०, तसेच हरतालिका १५ अशी एकूण ३६ हजार ०८३ गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. दरम्यान, विसर्जनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Maratha Reservation: मुंबईत मराठा कार्यकर्त्यांचा ओघ सुरुच; ऐरोलीत पोलिसांचा फौजफाटा तैनात.ठाणे महापालिकेचा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा नाराठाणे महापालिकेने पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा नारा देत ठिकठिकाणी कृत्रिम तलाव उभारले आहेत. छोट्या मूर्तींसाठी फिरत्या विसर्जन टाक्यांची व्यवस्था केली आहे. दीड दिवसाच्या मूर्ती विसर्जनाला या व्यवस्थेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, दीड दिवसाच्या १९ हजार ५६८ मूर्तींचे विसर्जन झाले. यामध्ये पीओपीच्या ११ हजार ६९५ मूर्ती, तर शाडू मातीच्या ७,७८१ मूर्ती होत्या..मुंबईत ५९हजार दीड दिवसांच्या बाप्पाचं विसर्जनगणेशोत्सवाच्या पहिल्या टप्प्यातील १ दीड दिवसांच्या गणेशमूर्ती विसर्जनाचा अहवाल महानगरपालिकेकडून जाहीर करण्यात आला आहे. दीड दिवसांच्या एकूण ५९,४०७ गणेश मूर्तींच विसर्जन करण्यात आले आहे..बॉल पॉइंट पेनचा शोध कोणी लावला?.सार्वजनिक गणेशमूर्ती - ६९७,घरगुती गणेशमूर्ती – ५८,६८७,हरतालिका मूर्ती – २३ अशा एकूण ५९,४०७ मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत विसर्जन सुरू होते. विसर्जन प्रक्रियेदरम्यान कोणताही अप्रिय प्रकार घडलेला नाही. विसर्जनासाठी शहरातील तलाव, कृत्रिम तलाव तसेच समुद्रकिनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात भक्तांनी गर्दी केली होती. तसेच गणेशोत्सवात शिस्तबद्ध वातावरण राहावे यासाठी पोलिस, महापालिका व स्वयंसेवी संघटनांकडून योग्य ती व्यवस्था करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.