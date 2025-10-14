मुंबई : मुंबईतील २१ पुलांच्या पुनर्बांधणीचा निर्णय छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील हिमालय पूल पडल्यानंतर घेण्यात आला होता, मात्र पुलांच्या पुनर्बांधणीचे आणि दुरुस्तीचे पालिकेपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. पुलांची कामे संथ गतीने सुरू आहेत. ४७ पुलांची मोठी दुरुस्ती आणि १४४ पुलांची किरकोळ दुरुस्ती करण्यात दिरंगाई होत असल्याने धोकादायक पुलांबाबत नागरिकांना चिंता वाटत आहे..गणेशोत्सव काळात १३ धोकादायक पुलांवरून मूर्तींचे आगमन आणि विसर्जन मिरवणुका नेण्यास बंदी घातली होती. मुंबईतील ब्रिटिशकालीन असलेल्या ३४४ पुलांचा धोका टाळण्यासाठी या पुलांचे नियमित ऑडिट करण्याचा आणि त्यासाठी सल्लागार नेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने हिमालय पूल दुर्घटनेनंतर घेतला होता..Mumbai News: मुंबईकरांना दिवाळी भेट; कागदपत्र नोंदणीसाठी क्षेत्र सीमा नियम सरकारने रद्द केला.त्यांच्या सल्ल्यानुसार पुलाची डागडुजी अथवा पूल पाडून त्याचे नव्याने बांधकाम केले जाणार असल्याचे ठरले होते. २०१९ पूर्वी मुंबईतील सर्व पुलांचे ऑडिट करण्यात आले. त्यानुसार हिमालय पुराच्या दुरुस्तीबाबतही शिफारस केली होती. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे दुर्घटना घडली होती. त्यामुळे अशा दुर्घटना घडण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे..धोकादायक पूलमध्य रेल्वे घाटकोपर रेल्वे ओव्हर ब्रिज, करी रोड रेल्वे ओव्हर ब्रिज, आर्थर रोड रेल्वे ओव्हर ब्रिज किंवा चिंचपोकळी रेल्वे ओव्हर ब्रिज, भायखळा रेल्वे ओव्हर ब्रिज, शीव (सायन) स्थानक रेल्वे ओव्हर ब्रिजपश्चिम रेल्वेमार्गावरील मरीन लाइन्स रेल्वे ओव्हर ब्रिज, सँडहर्स्ट रोड रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ग्रॅण्ट रोड व चर्नी रोडच्या मध्ये), फ्रेंच रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ग्रॅण्ट रोड व चर्नी रोडच्या मध्ये), केनडी रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ग्रॅण्ट रोड व चर्नी रोडच्या मध्ये), फॉकलॅन्ड रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ग्रॅण्ट रोड व मुंबई सेंट्रलच्या मध्ये), महालक्ष्मी स्टेशन रेल्वे ओव्हर ब्रिज, प्रभादेवी–कॅरोल रेल्वे ओव्हर ब्रिज आणि दादर येथील लोकमान्य टिळक रेल्वे ओव्हर ब्रिज..Sweets Price Hike: दिवाळीनिमित्त दुकाने गोड पदार्थांनी सजली! पण, मिठाईच्या भावात १० ते १५ टक्के वाढ, खिशाला कात्री .पुलांची दुरूस्ती आणि पूनर्बांधणी या विषयाबाबत प्रशासन गंभीर नाही. अनेक पूल धोकादायक स्थितीत आहेत. तरीही कामे संथगतीने सुरू आहेत. दुर्घटनांमधून पालिका प्रशासनाने काहीच बोध घेतलेला दिसत नाही.- अशोक दातार, वाहतूक तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.