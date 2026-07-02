Mumbai News : आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली; प्रमोशन नाकारणाऱ्या 'लाडक्या' अभियंत्यांवर मेहेरनजर?

मुंबई - महानगरपालिकेत प्रशासकीय शिस्त आणि नियमांना हरताळ फासला जात असल्याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पालिकेच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत थेट पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या आदेशालाच नगर अभियंता रामचंद्र कदम यांनी धाब्यावर बसवल्याचे वृत्त आहे. जाणीवपूर्वक पदोन्नती नाकारणाऱ्या आणि तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न झालेल्या काही विशिष्ट सहाय्यक अभियंत्यांवर मेहेरनजर दाखवण्यासाठी नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न नगर अभियंत्यांकडून सुरू असल्याची माहिती खात्रीशीर सूत्रांनी दिली आहे. महापालिका आयुक्तांचे मनाई आदेश असताना देखील असा प्रस्ताव तयार केल्याने पालिका वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..काही महिन्यांपूर्वी, झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए), इमारत प्रस्ताव (बिल्डिंग प्रपोजल) आणि दक्षता (व्हिजिलन्स) विभागासारख्या 'मलईदार' मानल्या जाणाऱ्या विभागांमधील काही सहाय्यक अभियंत्यांनी स्वतःची पदोन्नती जाणीवपूर्वक नाकारली होती. या अभियंत्यांचा मूळ हेतू याच प्रभावाखालील पदांवर (एक्झिक्यूटिव्ह) टिकून राहणे हा होता.या पार्श्वभूमीवर, पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी अशा कामचुकार किंवा विशिष्ट हेतूने पदोन्नती नाकारणाऱ्या अभियंत्यांना अकार्यकारी पदांवर (नॉन एक्झिक्यूटिव्ह पोस्ट) नियुक्त करण्याचे कडक आदेश दिले होते. मात्र, नगर अभियंता रामचंद्र कदम यांनी आयुक्तांच्या या आदेशाला बाजूला सारत, संबंधित अभियंत्यांना पुन्हा एकदा कार्यकारी (एक्झिक्यूटिव्ह) पदांवरच नियुक्त करण्याचा एक नवा प्रस्ताव तयार केला आहे..सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणात केवळ पदोन्नतीचाच नाही, तर नियमित बदल्यांच्या प्रस्तावातही मोठा घोळ घालण्यात आला आहे.यात नियमांचे उल्लंघन होत असून नियमानुसार ३ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याशिवाय बदली करता येत नाही.सदरील प्रकरणात आयुक्तांना अंधारात ठेऊन कार्यकाळ पूर्ण न झालेल्या तब्बल १० ते १५ सहाय्यक अभियंत्यांच्या बदल्यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला.आता मंजुरीसाठी घाई करत हा नियमबाह्य प्रस्ताव पालिका आयुक्तांना अंधारात ठेवून मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती आहे..नव्याने तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, 'पदोन्नती नाकारणाऱ्या सहाय्यक अभियंत्यांना अकार्यकारी पदांवर नियुक्त करू नये, उलट त्यांना चांगल्या आणि महत्त्वाच्या पदांवरच नियुक्त करावे, अशी भूमिका नगर अभियंता रामचंद्र कदम यांनी घेतल्याचे समजते. यामुळे आयुक्तांच्या अधिकारांना थेट आव्हान दिले जात असल्याची चर्चा पालिकेत रंगली आहे. 'मात्र रामचंद्र कदम यांनी हे आरोप नाकारले आहेत. आतापर्यंत १६० अभियंत्यांच्या प्रमोशन आणि बदल्यांचे प्रकरण निकाली निघाले आहेत.त्या अभियंत्यांपैकी पाच जणांचे प्रमोशन आणि बदली रखडली होती,त्याबाबतचा प्रस्ताव आम्ही नव्याने पाठवला आहे.'.काँग्रेसचे गटनेते आश्रफ आजमी यांनी यावर बोलताना सांगितले की ,"अभियंत्यांमध्ये सक्रिय लॉबी अशा प्रकारे प्रमोशन आणि बदल्यांचा हट्ट धरत आहे. यामुळे काही अधिकाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये ,सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी कारवाईबाबत कडक अध्यादेश काढलेले आहेत. कितीही दबाव आला तरी ते आपल्या अध्यादेशावर कायम राहतील अशी अपेक्षा आहे.'.झोपडपट्टी पुनर्वसन,दक्षता आणि इमारत प्रस्ताव विभागातील या 'लाडक्या' अभियंत्यांवर नगर अभियंता इतके मेहेरबान का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. नगर अभियंत्यांनी सादर केलेला हा संशयास्पद आणि नियमांना बगल देणारा प्रस्ताव पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे मंजूर करतात की फेटाळून लावून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतात, याकडे आता संपूर्ण मुंबई महानगरपालिकेचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.