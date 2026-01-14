Duplicate Voters: दुबार मतदारांना २ ओळखपत्र दाखवावी लागणार, मतदार यादीत नावापुढे २ स्टार असतील तर...

मुंबई : राज्यभरातील महानगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. उद्या म्हणजेच १५ जानेवारी रोजी महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर हणार आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन नुकतेच नगरपरिषदांच्या मतदानाच्या निकालाच्या तारखांची घोषणा केली आहे. मात्र या निवडणुकांमध्ये दुबार मतदारावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मतदानावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या १२ पुराव्यांपैकी कोणताही एक पुरावा मतदान केंद्रावर सादर करावा लागणार आहे. मात्र दुबार मतदार यादीत ज्या मतदारांची नावे आहेत त्यांची दोन ओळखपत्रं तपासली जाणार आहेत, अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली आहे..Voter List: नवीन मतदारांसाठी महत्त्वाची माहिती! मतदार यादीत नाव आहे की नाही? अशा प्रकारे करा खात्री.त्याचबरोबर दुबार मतदारांकडून एकाच मतदान केंद्रावर मतदान करणार असं हमीपत्र (अर्ज बी) भरून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नावापुढे २ स्टार आहेत त्यांना हमीपत्र लिहून द्यावं लागेल. तसंच २ ओळखपत्रं बाळगावी असं आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून केलं जात आहे..जाहीर आकडेवारीनुसार, मुंबईत जवळपास १ कोटी ३ लाख मतदार मतदान करणार असून यामध्ये तब्बल १ लाख ६८ हजार मतदार दुबार असल्याचे समोर आले आहे. यामधील ४८,३२८ मतदारांनी फॉर्म अ सादर केला असून त्यामध्ये दुबार मतदारांनी एकाच प्रभागात मतदान करण्याचे मत दिले आहे. तर ४८ हजार दुबार मतदारांकडून दुसऱ्या ठिकाणी मतदान करणार नाही, असे हमीपत्र लिहून घेण्यात आले आहे. मात्र इतर ७८ हजार दुबार मतदारांकडून हमीपत्र भरणे बाकी असून, ते मतदान केंद्रावर लिहून घेतले जाणार आहे..Newborn Breathing Crisis: नवजात बालकांना 'श्वास' कोंडी! २०२५ मध्ये ३३५ बाळांना अतिदक्षता विभागाची गरज.१२ पुराव्यांपैकी सादर करा दोन पुरावेभारताचे पारपत्र पासपोर्टआधार ओळखपत्रवाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स)पॅन ओळखपत्र (पॅन कार्ड)केंद्र शासन / राज्य शासन /सार्वजनिक उपक्रम / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेले छायाचित्र (फोटो) सह दिलेली ओळखपत्रेराष्ट्रीयकृत बँका अथवा टपाल खात्यामधील खातेदाराचे छायाचित्र (फोटो) असलेले पासबूकदिव्यांग दाखलाराष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखालील छायाचित्र असलेले ओळखपत्र (मनरेगा जॉब कार्ड)निवृत्त कर्मचाऱ्यांची अथवा त्यांच्या विधवा / अवलंबित व्यक्तींची फोटो असलेली निवृत्ती वेतन विषयक कागदपत्रे (उदा. पासबूक, प्रमाणपत्र इ.)लोकसभा / राज्यसभा सचिवालय तसेच विधानसभा /विधानपरिषद सचिवालय यांनी आपल्या सदस्यांना दिलेले अधिकृत ओळखपत्रस्वातंत्र्य सैनिकाचे ओळखपत्रकेंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा योजनेचे छायाचित्रासह कार्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.