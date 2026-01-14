मुंबई

Duplicate Voters: दुबार मतदारांना २ ओळखपत्र दाखवावी लागणार, मतदार यादीत नावापुढे २ स्टार असतील तर...

Election Commission: निवडणुकांमध्ये दुबार मतदारावरून राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दुबार मतदारांना २ ओळखपत्र दाखवावी लागणार आहेत.
मुंबई : राज्यभरातील महानगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. उद्या म्हणजेच १५ जानेवारी रोजी महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर हणार आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन नुकतेच नगरपरिषदांच्या मतदानाच्या निकालाच्या तारखांची घोषणा केली आहे. मात्र या निवडणुकांमध्ये दुबार मतदारावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

